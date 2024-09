Dicke Luft bei den Holländern Weghorst zofft sich und verlässt angesäuert das Training

Eklat rund um Wout Weghorst im Training der holländischen Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Knüller gegen Deutschland. Hollands Edeljoker wird von Jurrien Timber am Fuss getroffen, was ihn in Rage bringt. Angesäuert verlässt er schnell den Trainingsplatz.