Schlange vor Gottéron-Stadion

Da Spiel 7 in Davos stattfindet, hat sich Gottéron entschieden, in ihrem Stadion ein Public Viewing zu veranstalten. Die Tickets, die für den symbolischen Preis von fünf Franken verkauft wurden, waren schnell vergriffen. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, bereits eine halbe Stunde vorher gibt es eine Schlange – in Fribourg ist man heiss!