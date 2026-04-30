vor 20 Minuten
Jeder Gottéron-Fan will den möglichen Titel miterleben
0:09
Eine Stunde vor Puck Drop:Riesen Andrang fürs Public-Viewing in Fribourg
vor 21 Minuten
Gottéron in Davos angekommen
0:17
Auf dem Weg in die Kabine:Fans applaudieren den Fribourg-Spielern
vor 55 Minuten
Schlange vor Gottéron-Stadion
Da Spiel 7 in Davos stattfindet, hat sich Gottéron entschieden, in ihrem Stadion ein Public Viewing zu veranstalten. Die Tickets, die für den symbolischen Preis von fünf Franken verkauft wurden, waren schnell vergriffen. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, bereits eine halbe Stunde vorher gibt es eine Schlange – in Fribourg ist man heiss!
vor 58 Minuten
Hallo und herzlich willkommen
Am Donnerstag steht Spiel 7 im Playoff-Final an. Der HC Davos will vor heimischem Publikum den 32. Meistertitel der Vereinsgeschichte holen, Gottéron möchte die erste Meisterschaft zurück nach Fribourg bringen. Im Partyticker kannst du mit beiden Fanlagern mitfiebern – schön bist du dabei!
Ende des Livetickers