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Riesen Andrang fürs Public-Viewing in Fribourg
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Eine Stunde vor Puck Drop:Riesen Andrang fürs Public-Viewing in Fribourg

Blick vor Ort
Gottéron-Fans stehen bereits für Public Viewing Schlange

Am Donnerstag wird der neue Schweizer Meister im Eishockey gekürt. Sowohl in Fribourg, als auch in Davos sind die Fans heiss auf den Showdown. Im Partyticker bist du mittendrin statt nur dabei.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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vor 20 Minuten

Jeder Gottéron-Fan will den möglichen Titel miterleben

Riesen Andrang fürs Public-Viewing in Fribourg
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Eine Stunde vor Puck Drop:Riesen Andrang fürs Public-Viewing in Fribourg
vor 21 Minuten

Gottéron in Davos angekommen

Fans applaudieren den Fribourg-Spielern
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Auf dem Weg in die Kabine:Fans applaudieren den Fribourg-Spielern
vor 55 Minuten

Schlange vor Gottéron-Stadion

Da Spiel 7 in Davos stattfindet, hat sich Gottéron entschieden, in ihrem Stadion ein Public Viewing zu veranstalten. Die Tickets, die für den symbolischen Preis von fünf Franken verkauft wurden, waren schnell vergriffen. Türöffnung ist um 18.30 Uhr, bereits eine halbe Stunde vorher gibt es eine Schlange – in Fribourg ist man heiss! 

vor 58 Minuten

Hallo und herzlich willkommen

Am Donnerstag steht Spiel 7 im Playoff-Final an. Der HC Davos will vor heimischem Publikum den 32. Meistertitel der Vereinsgeschichte holen, Gottéron möchte die erste Meisterschaft zurück nach Fribourg bringen. Im Partyticker kannst du mit beiden Fanlagern mitfiebern – schön bist du dabei!

Ende des Livetickers
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