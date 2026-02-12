Darum gehts
- Nach Abstieg in Liga B kämpft die Nati um Wiederaufstieg
- Nations-League-Saison startet im September mit XXL-Länderspielpause
- Schweiz könnte auf Schweden oder den Kosovo treffen
Mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA im kommenden Sommer bestreitet die Nati Ende März zwei Testspiele gegen Deutschland (zu Hause am 27.) und Norwegen (auswärts am 31.). Nach dem Saisonhöhepunkt im Juni und Juli vergehen nur rund zwei Monate, bis am 24. September die Nations-League-Saison 2026/27 ihren Startschuss feiert. Heute Abend steht ab 18 Uhr nun aber erst einmal deren Auslosung an.
Nati kämpft in Liga B um den Wiederaufstieg
Nach dem sang- und klanglosen Abstieg aus Liga A bei der letzten Ausgabe 2024/25, als man gegen Dänemark, Spanien und Serbien in sechs Partien nur zwei Punkte holte, muss die Nati erstmals in der zweithöchsten Liga B ran. Entsprechend fehlen bei der Auslosung die ganz grossen Gegner, einfach wird die bevorstehende Kampagne dennoch nicht.
|Topf 1
|Topf 2
|Topf 3
|Topf 4
|Schottland
|Schweiz
|Slowenien
|Schweden
|Ungarn
|Bosnien und Herzegowina
|Georgien
|Nordmazedonien
|Polen
|Österreich
|Republik Irland
|Nordirland
|Israel
|Ukraine
|Rumänien
|Kosovo
Und trotzdem: Das Ziel ist der Aufstieg, um möglichst schnell wieder in Liga A zurückzukehren. Auf dieser Mission bekommt es die Nati mit je einer Nation aus den Töpfen 1, 3 und 4 zu tun, gegen die sie je zwei Spiele bestreitet (Heim/auswärts). Bei der Auslosung werden erst die Länder aus Topf 1 einer der vier verfügbaren Gruppen zugelost, ehe im gleichen Prozedere die restlichen Töpfe folgen. Am Ende beinhalten alle Vierergruppen je ein Land aus jedem Topf (z.B. Schottland, Schweiz, Slowenien, Schweden).
Auslosung der Ligaphase: 12. Februar 2026 ab 18 Uhr
Spieltag 1: 24.–26. September 2026
Spieltag 2: 27.–29. September 2026
Spieltag 3: 30. September–3. Oktober 2026
Spieltag 4: 4.–6. Oktober 2026
Spieltag 5: 12.–14. November 2026
Spieltag 6: 15.–17. November 2026
Liga A Viertelfinale: 25.–30. März 2027
Liga-A/B- und -B/C-Play-offs: 25.–30. März 2027
Final Four: 9.–13. Juni 2027
Erstmals Länderspielblock von zwei Wochen
Anders als in früheren Jahren gibts diesen Herbst keine zwei kurzen, sondern eine lange Länderspielpause. Diese dauert vom 24. September bis zum 6. Oktober 2026 und umfasst vier der total sechs Spieltage. Die beiden letzten finden zwischen dem 12. und 17. November statt. Beendet die Nati diese Phase auf dem 1. Rang, steigt sie direkt auf. Reicht es nur für Platz 2, muss sie im März 2027 den Umweg über die Aufstiegs-Playoffs gegen einen drittplatzierten aus Liga A (Hin- und Rückspiel) nehmen.
Wie die Uefa schreibt, wird die Nations League «voraussichtlich» mit der Qualifikation für die EM 2028 verknüpft sein. Demnach wird es wie üblich zwei Wege geben, um sich ein Ticket fürs Turnier in Grossbritannien und der Republik Irland zu sichern. Wer es über die normale Qualifikation nicht schafft, erhält über die Nations League eine weitere Chance.