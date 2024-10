England nach Gerüchten um Trainer zurück in der Spur

England rehabilitiert sich in der Nations League für die Heimniederlage am Donnerstag gegen Griechenland. Drei Tage nach dem 1:2 in London gewinnt der EM-Finalist in Helsinki gegen Finnland 3:1.

In England brauchts nicht viel, dann ist der Trainer schon angezählt. Davon konnte Ex-Coach Gareth Southgate (54), der nach der EM zurückgetreten war, ein Liedchen singen. Und auch sein Nachfolger Lee Carsley (50), derzeit Interimstrainer, ist vor drei Tagen damit konfrontiert worden.

Nach der peinlichen Heim-Pleite in Liga B gegen die Griechen (1:2) ist im englischen Blätterwald sogleich die Rede von einer neuen, dauerhaften Lösung auf dem Trainerstuhl gewesen.

Doch weil sich England am Sonntag in Finnland rehabilitiert und in der Nations League zum Siegen zurückkehrt, dürften diese Gerüchte wieder verstummen. Jack Grealish verwertet in der 18. Minute eine mustergültige Vorlage von Lille-Legionär Angel Gomes zur Führung. Die anderen Tore machen Trent Alexander-Arnold (74.) und Declan Rice (84.). Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel festigte die Mannschaft von Interimscoach Lee Carsley den 2. Platz in der Gruppe 2 der Liga B.

England sucht Dauerlösung

Trotzdem ist klar, dass Interimstrainer Lee Carsley seinen Job nicht dauerhaft ausüben wird. Das bestätigt er gleich selbst. «Ich habe mich nicht für den Job als dauerhaften Trainer beworben und bin mit meinem bei der U21 sehr zufrieden», sagt er zu TalkSport.

Nur Taktik nach der Griechen-Pleite oder steckt doch etwas hinter dieser Aussage? Die Zeit wirds zeigen. Die Suche des englischen Verbandes dauert seit dem Abgang von Southgate im Sommer an. Heissester Kandidat ist Thomas Tuchel, der ohne Job ist und per sofort verfügbar wäre.

