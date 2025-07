Den Wechsel von Dan Ndoye (24) zu Nottingham Forest wird man beim FCB erfreut zur Kenntnis nehmen. Es ist schon der dritte Wechsel eines Ex-Spielers, bei dem die Basler in diesem Sommer mitverdienen.

Darum gehts Dan Ndoye wechselt für 40 Millionen Euro zu Nottingham Forest

FC Basel profitiert von Weiterverkaufsbeteiligungen ehemaliger Spieler

Basel verdient knapp 13 Millionen ohne eigenen Spielerverkauf

Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist ein Transfer für die Rekordbücher des Schweizer Fussballs: Nach zwei Jahren beim FC Bologna wechselt Dan Ndoye (24) für 40 Millionen Euro plus Bonuszahlungen zu Nottingham Forest. Damit ist der Nati-Star neu der zweitteuerste Schweizer der Geschichte. Nur Granit Xhaka (32) kostete noch mehr, als er im Sommer 2016 für 45 Millionen Euro von Gladbach zu Arsenal wechselte.

Über den Transfer von Ndoye freut man sich auch bei seinem Ex-Klub FC Basel. Die Bebbi haben den Flügelspieler 2023 für etwas über 10 Millionen Euro an Bologna verkauft und sich dabei auch eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent gesichert. Dadurch fliessen nun noch einmal sechs Millionen in die Kasse des Doublesiegers.

Auch Barry und Burger bringen Geld ein

Es ist nicht das erste Mal, dass die Basler in diesem Sommer Geld für einen Spieler kassieren, der schon längst nicht mehr beim Klub unter Vertrag steht. Auch am Transfer von Ex-Knipser Thierno Barry (22) von Villarreal zu Everton hat der FCB mitverdient. Unterschiedlichen Quellen zufolge liegt die Beteiligung auch hier im Bereich von sechs Millionen Euro. Wie das «Corner Magazine» berichtet, streicht Basel zudem 20 Prozent der Ablöse ein, die Hoffenheim für Wouter Burger (24) an Stoke City überwiesen hat.

Macht also knapp 13 Millionen Einnahmen, ohne selbst einen Spieler verkauft zu haben. Doch damit nicht genug: Sollte der von Atlético Madrid umgarnte Renato Veiga (22) Chelsea in diesem Sommer verlassen, würde der FCB auch an diesem Transfer noch einmal mitverdienen.

