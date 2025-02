Die Schweizer U21-Nationalmannschaft bekommt es in der Qualifikation für die EM 2027 unter anderem mit Frankreich zu tun. Das Ziel: Platz 2.

U21-Nati trifft in EM-Quali auf Frankreich

Die Schweizer U21-Nati kennt seine Gegner für die EM-Quali. Foto: Urs Lindt/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweiz trifft in der Qualifikation für die U21-EM 2027 auf Frankreich, Island, die Färöer, Luxemburg und Estland. Dies ergab die Auslosung in Nyon.

Die Qualifikation beginnt im März und endet im September 2026. Die neun Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich direkt, die weiteren acht Gruppenzweiten spielen in Playoffs um vier weitere Tickets. Die Endrunde, an der sich vier Teams für die Olympischen Spiele 2028 qualifizieren können, findet im Sommer 2027 in Serbien und Albanien statt.

«An Frankreich wird kein Weg vorbeiführen, sie sind der Topfavorit. Es muss unser Ziel sein, sich auf dem zweiten Platz festzusetzen und sich als bester Gruppenzweiter zu qualifizieren», sagte der Schweizer Nationaltrainer Sascha Stauch

