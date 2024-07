Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Ja, er bleibt! Nati-Coach Murat Yakin verlängert seinen Vertrag.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Die Tinte ist trocken, der neue Vertrag mit Murat Yakin unter Dach und Fach. Diesen hat sich der Basler verdient, weil er aus den Fehlern des vergangenen Herbsts gelernt und an der EM abgeliefert hat. Die Endrunde in Deutschland war das beste Turnier der Nati in der Neuzeit.

Doch auf seinen Lorbeeren kann sich Yakin nicht ausruhen. Er selbst hat in den vergangenen Wochen, als er ohne neuen Kontrakt in die EM stieg, immer wieder betont, dass man sich im Fussball immer laufend beweisen muss. Das gilt nun auch für ihn.

Die Basis ist gelegt, wie schnell der Wind rund um die Nati aber drehen kann, hat er am eigenen Leib erfahren. Die 1:6-Schlappe gegen Portugal im Achtelfinal liess die eigentlich gute WM in Katar in einem anderen Licht erscheinen. Und nach souveränem Start in die EM-Quali im März 2023 geriet das Nati-Boot im Herbst dennoch ins Schlingern, was Yakin arg in Schräglage brachte und auch verbandsintern für heftige Diskussionen sorgte.

Den WM-Viertelfinal im Visier

Die nächsten Aufgaben und Herausforderungen warten schon sehr schnell auf den alten und neuen Nati-Trainer. Ab September gehts um den Klassenerhalt in der Nations League und um eine gute Ausgangslage für die WM-Quali 2026.

Das Ticket für das Turnier in Nordamerika ist trotz der Aufstockung kein Selbstläufer, im Selbstverständnis der Mannschaft und der Fans aber ein Muss. Und der erste WM-Viertelfinal seit der Heim-WM 1954 ein realistisches Ziel. Eine hohe Messlatte, die sich Yakin und die Nati mit ihren Leistungen an der EM selbst gelegt haben.