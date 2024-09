1/6 Granit Xhaka fliegt gegen Dänemark in der Schlussphase vom Platz.

Granit Xhaka, so emotional aufgeladen hat man Sie schon lange nicht mehr auf dem Platz gesehen.

Granit Xhaka: Definitiv! Ich bin in den letzten Jahren ruhiger geworden. Aber wenn ein Spiel so ungerecht abläuft wie heute, dann werde ich sehr emotional. Im Fussball wird das Wort Respekt eigentlich grossgeschrieben. Aber was die dänischen Spieler heute gezeigt haben, hat nichts mit Respekt zu tun.

Was genau hat Sie so wütend gemacht?

Wir haben uns in der ersten Halbzeit vorbildlich verhalten. Als ein dänischer Spieler am Boden lag, haben wir den Ball ins Aus gespielt. In der zweiten Halbzeit sehen die dänischen Spieler, dass Breel am Boden liegt. Sie spielen den Ball aber nicht raus und wir kassieren das 0:1. Der Rest ist Geschichte.

Und der Platzverweis gegen Sie?

Ist auch Geschichte.

Aber so etwas darf Ihnen eigentlich nicht passieren, oder?

Ich weiss auch, dass mir das nicht passieren darf. Aber es gibt leider Momente, da verliert man sich. Es ist bitter für mich selbst und es ist bitter für die Mannschaft. Das hätte nicht sein müssen. Es ist aber passiert und es gilt jetzt vorwärts zu schauen.

Der Platzverweis gegen Nico Elvedi dürfte ebenfalls für Unmut gesorgt haben?

Mich macht vor allem sauer, dass wir verloren haben. Wir haben mit und ohne Ball viele positive Dinge gesehen. Bis zum Platzverweis war es ein gutes und faires Spiel von beiden Seiten. Über die Rote Karte muss man gar nicht diskutieren. Dass der Schiedsrichter rausgeht, sich aber nur die Hälfte der Aktion anschaut, so etwas habe ich bis heute noch nie erlebt. Das ist für mich ein Riesen-Skandal!

Schiedsrichter Daniel Siebert wollte sich nach dem Spiel in der Garderobe erklären. Will man das als Spieler überhaupt hören?

Er hat direkt gesehen, dass wir von ihm überhaupt nichts hören möchten.

