In genau 100 Tagen wird die Schweizer Fussballnationalmannschaft gegen Katar ihr erstes WM-Spiel bestreiten. Darum wollen wir wissen: Wer soll dann in der Startelf stehen?

Blick Sportdesk

Zum sechsten Mal in Folge wird die Schweiz an der Fussball-WM teilnehmen. In 100 Tagen, am 13. Juni, trifft das Team von Murat Yakin in San Francisco auf Katar.

Um auch bei dir die Vorfreude zu wecken, suchen wir die Startelf für das erste Gruppenspiel. Weil Yakin meistens in einem 4-3-3-System spielen lässt, kannst du in der Abstimmung einen Torhüter, vier Verteidiger, drei Mittelfeldspieler und drei Stürmer auswählen.

Beachte: Viele Spieler können mehr als eine Position bekleiden, sind aber dort aufgeführt, wo sie meistens eingesetzt wurden. Ebenso ist es lediglich eine Auswahl von potenziellen WM-Fahrern und nicht abschliessend.

