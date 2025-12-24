Schon zum dritten Mal in diesem Jahr ist Murat Yakin zu Besuch im Austragungsland der kommenden WM. Dieses Jahr feiert die Familie des Nationaltrainers in New York City Weihnachten.

Als Kind hatte Murat Yakin (51) den Brauch von Weihnachten eher aus der Ferne bewundert. Aufgrund der Glaubenskultur der Familie hat der Schweizer Nationaltrainer Weihnachten nicht so zelebriert wie heute, grosse Geschenke waren wegen der klammen finanziellen Verhältnisse sowieso weniger ein Thema.

Heute ist das ganz anders – dafür sorgen seine Ehefrau sowie die gemeinsamen Töchter. Im Hause Yakin gibt es zur Adventszeit das volle Programm: Weihnachtslieder, Adventskalender, Kerzen und Weihnachtsbaum.

Mit einem Wunsch sorgen die beiden Töchter in diesem Jahr für eine ganz spezielle Weihnachtsdröhnung: Christmas in New York City.

«Überall glitzert und leuchtet es»

Die weltberühmte 5th Avenue sei er inzwischen schon mehrmals rauf- und runtergelaufen, den pompösen Weihnachtsbaum beim Rockefeller Center habe er ebenfalls begutachtet. «Es ist verrückt, überall glitzert und leuchtet es, es ist laut – und Menschen hat es noch mehr als Weihnachtsbeleuchtung», erzählt Yakin. Beim bekannten Spielzeugladen FAO Schwarz habe er eine mindestens hundert Meter lange Schlange vor dem Eingang beobachtet. «Gratis gibt es dort bestimmt nichts, weil in dieser Stadt alles brutal teuer ist», nimmt es der Nati-Coach mit Humor.

Nicht nur beim Bestimmen der Destination, sondern auch bei den Geschenken steht der Yakin-Nachwuchs natürlich im Fokus: «Bei der Jüngeren ist Lego immer noch ganz hoch im Kurs, bei der Älteren sind in diesem Jahr Bücher angesagt», so der 51-Jährige. Er selber geniesse vor allem die Zeit mit seiner Familie und wünsche sich mit Blick auf die WM 2026 eines besonders: «Dass alle Spieler gesund bleiben.»

Und dass er bald die Kälte New York Citys gegen den Strand Miamis tauschen könne. Dort geht es nämlich vor dem Jahreswechsel hin, wo mit Freunden der Familie Silvester gefeiert wird. «Wir gehen in ein tolles asiatisches Restaurant, in dem wir schon im Sommer reservieren mussten. Darauf freue ich mich sehr», verrät Yakin. Er glaube nicht, dass es danach noch einen Tag geben werde, an dem er nicht an die Weltmeisterschaft denken werde. «Die Vorfreude ist einfach riesig», so Yakin.

Gerne am 19. Juli wieder in New York

Dass der Nationaltrainer in diesem Jahr nach den Testspielen im Juni und der Gruppenauslosung Anfang Monat schon zum dritten Mal das Austragungsland der kommenden WM besucht, sei eher Zufall. Für das Turnier im kommenden Sommer sei er mit diesen Reisen dafür bestens vorbereitet, was Land und Leute betrifft.

Und auch wenn Yakin wenig angetan ist vom Beton-Dschungel Manhattans, würde er nicht Nein sagen, wenn er am 19. Juli wieder in die grösste Stadt der USA reisen müsste. Dann findet im nur wenige Kilometer von Manhattan entfernten MetLife-Stadium in New Jersey der WM-Final statt. Der Nati-Trainer: «Keine Frage, dann würde ich mit grösstem Vergnügen nochmals hierherkommen.»

