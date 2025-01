Der EM-Viertelfinal Schweiz gegen England war 2024 die meistgesehene Sportsendung auf SRF. Für ganz nach vorne reicht es in der Hitliste allerdings nicht.

Keine Sendung wurde bei SRF im Jahr 2024 von so vielen Zuschauern gesehen, wie der EM-Viertelfinal der Fussball-Nati. Foto: Toto Marti

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie fast immer in den Jahren zuvor sorgte auch 2024 eine Sportübertragung für die höchste Einschaltquote beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Das EM-Viertelfinalspiel der Schweizer Fussballer gegen England nimmt in der Jahreshitliste die Spitzenposition ein, wie die am Donnerstag veröffentlichten Jahreszahlen des SRF belegen.

Durchschnittlich 1,505 Millionen Zuschauer verfolgten die 120 Minuten plus das Penaltyschiessen, in dem sich die Schweizer letztlich geschlagen geben mussten. Seit der Umstellung der Messmethode vor zwölf Jahren ist das der 6. Rang in der Hitliste. Auf Platz 1 steht mit 1,618 Millionen Zuschauern das WM-Spiel der Schweizer Fussballer im Jahr 2018 gegen Brasilien.