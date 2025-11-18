DE
Home
Sport
Fussball
Nati
U21-Nati: Slapstick-Eigentor führt zu Niederlage in Luxemburg
U21-Nati blamiert sich
Slapstick-Eigentor führt zu Niederlage in Luxemburg
Die Schweizer U21-Nati verliert auswärts in Luxemburg mit 1:2. Ein Eigentor von Cyrill May führt zur Blamage.
