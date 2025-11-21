Verloren ist noch gar nichts

Zufrieden klatscht draussen an der Seitenlinie U17-Nati-Coach Pisino. Seine Mannschaft beginnt die zweiten 45 Minuten sehr mutig. Auch wenn der Distanzschuss von Bruchez total missglückt – das lässt uns hoffen.
Llukes versuchts direkt. Doch da fehlen ein paar Meter. Schade. Wäre ein Traumstart gewesen in diese zweite Halbzeit.
Die beiden Teams sind zurück auf dem Rasen. Weiter gehts. Die Schweiz führt den Anstoss aus. Und holt kurz danach eine vielversprechende Freistossposition heraus.
Jetzt ist Pause in Doha. Die Schweizer U17-Nati liegt mit 0:1 im Rückstand. Übrigens ist in der 38. Minute auch noch der Schweizer Stiel verwarnt worden. Der vollständigkeitshalber sei dies hier noch nachgereicht.
Die Portugiesen ziehen nun ihrerseits die Challenge. Es geht um einen möglichen Platzverweis gegen einen Schweizer. Ja, Mambwa hat da Cunha gefoult, und dies wurde von Schiedsrichter Choi auch geahndet, aber das war zu wenig, um Mambwa mit Gelb-Rot unter die Dusche zu schicken. Der südkoreanische Ref hält nach Konsultation der Videobilder korrekterweise an seinem ersten Entscheid fest. Es geht weiter mit elf gegen elf Spielern.
Zwei Minuten werden nachgespielt in dieser ersten Halbzeit. Gut, ist bald Pause. Dann kann sich die U17-Nati neu sammeln.
Tor für Portugal zum 1:0 durch Mateus Mide.
Ein langer Ball der Portugiesen setzt die Schweizer Abwehr schachmatt. Und vor allem Marco Correia sieht da nicht wirklich gut aus. Correia kann Cabral nicht stoppen und dann übernimmt Mide, der Goalie Brogli aus fünf Metern problemlos bezwingt. Die Schweizer ziehen zwar die Challenge, doch der Ref findet weder ein strafbares Handspiel von Cabral bei der Ballannahme, noch eine Abseitsposition, die der Linienrichter übersehen hätte.
Taktisches Foul auf Mittellinienhöhe von Mambwa, der den portugiesischen Konter so unterbindet. Dafür gibts Gelb.
