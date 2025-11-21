«

Es war klar, dass es gegen die klar favorisierten Portugiesen schwierig werden wird für die Schweiz. Rund 25 Minuten lang hat sich die Nati sehr gut dagegen gewehrt. Dann wurde der Druck immer grösser, und ein individueller Verteidigungsfehler führte schliesslich zum Gegentor. Verloren ist noch gar nichts, das hat die Schweiz mit ihren eigenen Chancen bewiesen. Trainer Luigi Pisino ist nun allerdings gefordert, ein Rezept zu finden in der Halbzeit.