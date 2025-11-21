DE
Portugal
Portugal
1:0
Schweiz
Schweiz
Portugal
Portugal
LIVE
1:0
Schweiz
Schweiz
Mide 41'
U17-WM-Viertelfinal im Ticker
Verloren ist noch gar nichts

vor 1 Minute

48. Minute

Zufrieden klatscht draussen an der Seitenlinie U17-Nati-Coach Pisino. Seine Mannschaft beginnt die zweiten 45 Minuten sehr mutig. Auch wenn der Distanzschuss von Bruchez total missglückt – das lässt uns hoffen.

vor 3 Minuten

47. Minute

Llukes versuchts direkt. Doch da fehlen ein paar Meter. Schade. Wäre ein Traumstart gewesen in diese zweite Halbzeit.

vor 5 Minuten
Anpfiff
Anpfiff

46. Minute

Die beiden Teams sind zurück auf dem Rasen. Weiter gehts. Die Schweiz führt den Anstoss aus. Und holt kurz danach eine vielversprechende Freistossposition heraus.

vor 8 Minuten
«
Es war klar, dass es gegen die klar favorisierten Portugiesen schwierig werden wird für die Schweiz. Rund 25 Minuten lang hat sich die Nati sehr gut dagegen gewehrt. Dann wurde der Druck immer grösser, und ein individueller Verteidigungsfehler führte schliesslich zum Gegentor. Verloren ist noch gar nichts, das hat die Schweiz mit ihren eigenen Chancen bewiesen. Trainer Luigi Pisino ist nun allerdings gefordert, ein Rezept zu finden in der Halbzeit.
Tobias Wedermann, Blick-Fussballchef aus Doha
»
vor 20 Minuten
Pause
Pause

Pause

Jetzt ist Pause in Doha. Die Schweizer U17-Nati liegt mit 0:1 im Rückstand. Übrigens ist in der 38. Minute auch noch der Schweizer Stiel verwarnt worden. Der vollständigkeitshalber sei dies hier noch nachgereicht.

vor 23 Minuten

45. Minute + 4

Die Portugiesen ziehen nun ihrerseits die Challenge. Es geht um einen möglichen Platzverweis gegen einen Schweizer. Ja, Mambwa hat da Cunha gefoult, und dies wurde von Schiedsrichter Choi auch geahndet, aber das war zu wenig, um Mambwa mit Gelb-Rot unter die Dusche zu schicken. Der südkoreanische Ref hält nach Konsultation der Videobilder korrekterweise an seinem ersten Entscheid fest. Es geht weiter mit elf gegen elf Spielern.

vor 26 Minuten

45. Minute

Zwei Minuten werden nachgespielt in dieser ersten Halbzeit. Gut, ist bald Pause. Dann kann sich die U17-Nati neu sammeln.

vor 32 Minuten
Tor
Tor

41. Minute

Tor für Portugal zum 1:0 durch Mateus Mide.

Ein langer Ball der Portugiesen setzt die Schweizer Abwehr schachmatt. Und vor allem Marco Correia sieht da nicht wirklich gut aus. Correia kann Cabral nicht stoppen und dann übernimmt Mide, der Goalie Brogli aus fünf Metern problemlos bezwingt. Die Schweizer ziehen zwar die Challenge, doch der Ref findet weder ein strafbares Handspiel von Cabral bei der Ballannahme, noch eine Abseitsposition, die der Linienrichter übersehen hätte.

vor 38 Minuten
Gelbe Karte
Gelbe Karte

33. Minute

Taktisches Foul auf Mittellinienhöhe von Mambwa, der den portugiesischen Konter so unterbindet. Dafür gibts Gelb.

vor 40 Minuten
«
Die Schweizer Nati ist sehr gut ins Spiel gestartet, mit klarem Gameplan und Ordnung. Das Resultat: Eine Topchance, die aber ungenutzt bleibt. Seither gerät die Schweiz mehr und mehr unter Druck, Portugal hat fast im Minutentakt gute Möglichkeiten vor dem Schweizer Tor. Die Nati muss schnellstmöglich eine Lösung finden, um sich aus diesem Druck zu befreien, sonst geht das nicht mehr lange gut.
Tobias Wedermann, Blick-Fussballchef in Doha
»
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Hyun Jae
Choi
Republik Korea
Anstoss
Freitag
21. November 2025 um 15:45 Uhr
Stadion
Doha, Katar
Aspire Zone - Pitch 2
Kapazität
1’000
