«Das können wir in der Nati nicht korrigieren»

1/28 Später Nackenschlag für die Nati. Foto: TOTO MARTI

Murat Yakin

Zur Leistung der neuen Spieler: «Wir wollten allen eine Chance geben zum Spielen. Es ging optimal auf. Monteiro hat sich das erarbeitet und danach auch das Tor verdient. Man sieht, dass sie an den neuen Aufgaben wachsen.»

Zur Leistung: Wir wussten, dass wir nicht viel Ballbesitz haben werden. Wir hatten phasenweise gute Ballkombinationen und zwei, drei gute Angriffssituationen. Mit etwas Glück hätten wir sogar noch den Ausgleich (nach dem 2:3, anm. d. red.) erzielen können.»

Zum Penalty vor Schluss: «Es passiert vorher, als wir sie nicht kontrollieren konnten. Es ist eine Reaktion von Vincent, von der er weiss, dass er zu spät ist. Der andere macht es aber auch clever. Es gab danach eine ähnliche Situation mit Rieder, wo er sich nicht fallen lässt. Heute mussten wir da viel Lehrgeld bezahlen.»

Zum ganzen Herbst: «Effizienz ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Das können wir in der Nati nicht korrigieren, sondern nur die Spieler individuell bei ihren Klubs. Wir können es nicht mit der EM vergleichen. Die Absenzen, die Entscheidungen, die gegen uns getroffen wurden. Das Glück war nicht auf unserer Seite. Wir wollen aber nicht allein da die Schuld suchen. Die Effizienz werden wir analysieren.»

Zur künftigen Ausrichtung: Wir haben heute gesehen, dass wir mit Muheim einen möglichen linken Verteidiger haben, der defensive Stabilität und offensive Gefährlichkeit bringen kann. Oder Vincent Sierro, der im Zentrum das Spiel mit seinen Bällen anders lancieren kann. Das System ist abhängig von den Spielern, die in Form sind. Ich bin flexibel – und da sind, glaub ich, auch die Spieler offen dafür.»

Ricardo Rodriguez

Zum Spiel: «Schade. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir hätten es verdient gehabt. Wir wurden für unsere Fehler bestraft. So ist Fussball, es geht weiter. Wir müssen die Dinge, die wir schlecht gemacht haben, nicht mehr machen. Und jetzt in der Quali alles geben, damit wir an die WM gehen können.»

Zu seiner Rolle als Innenverteidiger: «Ich kann ein paar Positionen spielen. Habe ich auch schon bei Betis oder bei Wolfsburg gemacht. Dort, wo mich der Trainer braucht, spiele ich. Die Option ist da, Muri weiss das.»

Yvon Mvogo

Zu den Penaltys: «Es war eine gute Parade. Ich weiss nicht, ob man es gesehen habe, aber ich habe mich sehr geärgert. Ich wollte zu null spielen und gewinnen. Es hat leider nicht geklappt, ich bin aber stolz auf die Leistung meiner Mitspieler.»

Zum Kampf um die Nummer 1: «Das Wichtigste ist, dass man gesunde Konkurrenz hat. Es hilft auch Gregi, wenn man sich gegenseitig pusht. Mit solchen Leistungen wie heute, kann ich der Mannschaft helfen. Ich bin ein Teamplayer und bin froh, wenn ich der Mannschaft helfe. Ich bin nicht egoistisch und denke nicht immer an mich. Ich werde da sein für die Mannschaft.»

0:22 Nach seiner Einwechslung: Joël Monteiro zaubert gegen die Spanier