Bei der Schweizer Nationalmannschaft kämpft man am ersten Tag in Salt Lake City mit dem Jetlag. Zudem ist das Team noch nicht komplett – auch aufgrund eines Pass-Fauxpas.

1/5 Der lange Trip in die USA lohnt sich für die Nati sowohl sportlich als auch finanziell, erklärt Nati-Direktor Pierluigi Tami. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Pass-Fauxpas und Jetlag im Nati-Camp, Shaqiri-Frage und USA-Trip-Gründe

Garcia verpasst Charterflug wegen vergessenen Passes, Zakaria reist direkt an

12-stündige Reise nach Salt Lake City, 8 Stunden Zeitverschiebung für Spieler Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pass-Fauxpas

«Back to Swiss», postete Marseille-Verteidiger Ulisses Garcia am Montag vom Flughafen Zürich auf Instagram. Angekommen in Salt Lake City, fehlte vom 29-Jährigen allerdings noch jede Spur. Garcia musste einen Umweg über Marseille machen und kommt erst einen Tag später an als der Rest der Mannschaft. Garcia hat nämlich seinen Pass zu Hause vergessen, musste deshalb nochmals umdrehen und verpasste den Charterflug des Teams sowie das erste Training. Denis Zakaria war ebenfalls nicht auf dem Flug, da er Ferien in New York City gemacht hat und deshalb direkt auf eigene Faust pünktlich in den Bundesstaat Utah gereist ist. Gaucho-Schweizer Lucas Blondel ist direkt aus Buenos Aires angereist und pünktlich zum ersten Training eingecheckt.

Jetlag im Nati-Camp

Nach der rund 12-stündigen Reise nach Salt Lake City spüren die Spieler der Nationalmannschaft die Auswirkungen der achtstündigen Zeitverschiebung. Nach der ersten Nacht im einzigen Fünfsternehotel der Stadt haben die ersten Spieler bereits um 6 Uhr morgens nach dem Frühstück gefragt. Andere Mitglieder aus dem Staff waren um diese Zeit bereits im Fitnesscenter des Hotels zu finden.

Nati-Direktor zur Shaqiri-Frage

Nati-Trainer Murat Yakin machte die Türe für eine Rückkehr von Xherdan Shaqiri auf, Shaqiri selber machte sie gleich wieder zu. Auch Nati-Direktor Pierluigi Tami wird am Dienstag zu diesem Thema befragt. Der 73-Jährige sagt: «Xherdan hat etwas unerwartet eine fantastische Saison gespielt, aber Murat Yakin hat dazu alles gesagt.»

USA-Trip bringt Geld in die SFV-Kasse

Warum reist die Schweizer Nati 12 Stunden nach Salt Lake City für zwei Testspiele – nach so einer langen Saison für die Spieler? Nati-Direktor Pierluigi Tami klärt auf: «Es gibt mehrere Gründe. Zum einen werden wir vom US-Verband eingeladen, heisst: Es wird alles bis auf den Flug bezahlt, und der Trip ist für den Verband finanziell attraktiv.» Zum anderen seien die Gegner Mexiko sowie die USA sportlich hochinteressant. «In Europa wären Gegner auf diesem Niveau nicht möglich gewesen, da viele Länder mit der WM-Quali starten oder noch in der Nations League spielen», so Tami. Heimspiele wären sowieso nicht möglich gewesen: Aufgrund der Frauen-EM sind bereits alle Stadien besetzt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos