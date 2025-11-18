DE
FR
Abonnieren

Sow lanciert Chance perfekt
Vargas räumt letzte WM-Zweifel aus dem Weg

Die geht im Kosovo den letzten Schritt und fährt im nächsten Jahr an die WM. Ruben Vargas erzielt in Pristina den einzigen Schweizer Treffer.
Publiziert: 18.11.2025 um 22:42 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zur WM-Quali der Nati
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen