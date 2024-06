Nati beklaut – was steckt hinter dem dreisten Diebstahl?

Nach dem Rasen-Gate im Nati-Camp in Stuttgart hat der SFV nun auch noch Ärger wegen drei gestohlener Laptops. Die Geräte waren am Wochenende in einem vom SFV gemieteten Büro in Düsseldorf abhandengekommen. Sensible Daten enthalten sie aber nicht.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Ärger für die Schweizer U-Trainer: Ihnen wurden drei Laptops geklaut.

Christian Finkbeiner Fussballchef

Nach dem Rasen-Gate folgt der Laptop-Ärger. Vor dem Duell gegen Deutschland wurden dem SFV in einem von ihren Spielanalysten gemieteten Büro in Düsseldorf drei Laptops gestohlen, wie «Bild» und der Tages-Anzeiger am Montag berichteten. Ein ärgerlicher Zwischenfall – mehr aber nicht. Denn sensible Daten wurden dabei nicht entwendet, wie der SFV am Dienstag noch einmal klarstellt.

Bei den drei Laptops handelte es sich um Arbeitsgeräte der Trainer der Schweizer Nachwuchs-Teams, die in den letzten Tagen in ganz Deutschland unterwegs waren. Neben U21-Trainer Sascha Stauch (50) sammelten auch Ilija Borenovic (41, U19), Massimo Rizzo (50, U18), Luigi Pisino (39, U17), Francesco Gabriele (47, U16) und Massimo Immersi (44, U15) Informationen über mögliche Gegner der Nati an diesem Turnier.

Keine sensiblen Daten auf Laptops

Die Aufgabe des Sextetts: Spiele zu analysieren und Rapporte zu erstellen, die den Nati-Analysten in Stuttgart und dem Staff um Trainer Murat Yakin als zusätzliche Informationen dienen. «Nach einem Spiel bleiben vielleicht je zehn offensive und je zehn defensive Sequenzen übrig – sowie einige Standardsituationen», sagte Sascha Stauch vor einigen Tagen zu Blick. Der U21-Trainer verfolgte die Spiele der Dänen und der Deutschen live vor Ort im Stadion.

Laut Blick-Informationen sind diese Daten nicht heikel, sollten sie gegnerischen Analysten in die Hände fallen. Denn Insides über die Nati sind auf den Passwort-geschützten Laptops nicht zu finden. Auch der Zugriff zu der Plattform, auf welche die Scoutrapporte und Videosequenzen geladen werden, ist nur durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich. Der Laptop-Gate ist vor allem eins: umständlich und ärgerlich. Der SFV hat Anzeige erstattet.