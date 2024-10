Murat Yakin bei der Ankunft in Serbien. Foto: Toto Marti 1/6

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Mit rund 20 Minuten Verspätung und noch immer leicht erkältet erscheint Murat Yakin an der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel gegen Serbien in Leskovac. Trotzdem ist der Nati-Trainer guten Mutes: «Wir freuen uns riesig auf das Spiel und wollen drei Punkte.»

Yakin selbst war bei den beiden WM-Duellen gegen Serbien 2018 und 2022 vor Ort. In Kaliningrad als Zuschauer, vier Jahre später in Doha als Nati-Trainer. «Es waren zwei intensive und verrückte Spiele. Warum auch nicht beim dritten Mal?», so Yakin. Genau wie die Nati müssen auch die Serben nach nur einem Punkt aus den zwei Spielen im September punkten. «Es ist ein richtungsweisendes Spiel, und Serbien ein guter Gradmesser für uns.»

«Haben mit Granit gesprochen»

Am Tag vor dem Spiel drehen sich selbstredend mehrere Fragen um Granit Xhaka, der auch am Samstag im Fokus stehen wird. «Klar, haben wir mit Granit gesprochen. Er braucht die nötigen Emotionen und Leidenschaft, um 100 Prozent Leistung zu bringen.» Yakin ist aber überzeugt, dass sein Captain nicht überborden wird, wie er es in Kopenhagen getan hat, als er nach einem Frustfoul vom Platz flog. «Er ist ein Gerechtigkeitstyp, weiss aber, dass er gegen Dänemark nicht den richtigen Entscheid getroffen hat.»

Wie sein Gegenüber Dragan Stojkovic rechnet Yakin nicht mit grossen Überraschungen, da beide Teams in einem ähnlichen System spielen würden. «Ich bin froh, dass ich die elf Besten auf den Platz schicken kann», so Yakin. Auf der linken Seite dürfte wieder Michel Aebischer zum Zug kommen, der neben Yakin auf dem Podium sitzt. Dass die beiden Niederlagen im September am Selbstvertrauen genagt haben, glaubt der Bologna-Söldner nicht. «Wir haben genügend Qualität, um ein gutes Spiel zu zeigen, Tore zu schiessen und zu gewinnen.»

Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen:

19:55 Uhr 19:55 Uhr PK zu Ende Und das ist sogleich das Schlusswort. Die Pressekonferenz ist beendet. In Kürze erscheint hier ein Bericht zu den Aussagen von Yakin und Aebischer. Besten Dank fürs Mitlesen und ein schönes Wochenende! 19:54 Uhr 19:54 Uhr Yakin will eine Einheit sehen Trotz des speziellen Spiels gehe es morgen laut Yakin nicht um Xhaka: «Granit, weiss, um was es geht. Wir sind in erster Linie fussballerisch gefordert und werden morgen alle gemeinsam als Team versuchen, das Spiel zu gewinnen.» 19:51 Uhr 19:51 Uhr Verletzungssorgen beim Gegner Wie sieht Yakin die Personalsituation bei den Serben mit einigen verletzten Routiniers? «Junge, hungrige Spieler sind gefährlich. Wir nehmen es so an und wir sind stark genug, um gegen jeden zu bestehen. Ich erwarte kreative Serben, auch wenn die grossen Namen auf dem Platz fehlen.» 19:49 Uhr 19:49 Uhr Einen Sieg für Enthusiasmus Was muss passieren, dass der Enthusiasmus von der EM zurückkommt? «Es ist normal, dass nach Siegen Enthusiasmus da ist. Das Vertrauen ist immer noch da, doch wir brauchen Siege, um den Enthusiasmus wiederzugewinnen», antwortet Michel Aebischer in flüssigem Französisch. 19:47 Uhr 19:47 Uhr Zakarias Ausfall schmerzt «Schade, dass es nicht gereicht hat für Denis», sagt Yakin über den verletzten Zakaria. «Ich sehe gerne Spieler auf dem Feld, die gut in Form sind.» 19:46 Uhr 19:46 Uhr Fehler bei den Serben provozieren Die Nati kennt den Gegner Serbien gut: «Es wird viele individuelle Duelle geben. Wir werden uns gegenseitig nicht gross überraschen. Daher müssen wir die Fehler beim Gegner provozieren», so Yakin über den Plan für das Spiel. 19:45 Uhr 19:45 Uhr Yakin will nicht in die Vergangenheit schauen Ein serbischer Journalist fragt nach Granit Xhaka: «Wir haben mit Granit und allen Spielern gesprochen. Wir konzentrieren uns darauf, was morgen passiert und nicht darauf, was in der Vergangenheit war», antwortet Murat Yakin. 19:44 Uhr 19:44 Uhr Aebischer sass 2018 vor dem TV Michel Aebischer über die zwei letzten Aufeinandertreffen gegen Serbien: «2018 sass ich vor dem Fernseher und 2022 auf der Bank. Es waren gute Spiele für uns.» Der Spieler von Bologna ist zuversichtlich, dass man morgen drei Punkte holen werde. 19:42 Uhr 19:42 Uhr Yakin über Granit Xhaka Granit Yakin Xhakas Rolle und die Bedeutung des Spiels für den Captain: «Wir haben mit Granit gesprochen. Er hat gut trainiert und wir wissen, dass das Spiel morgen sehr emotional und leidenschaftlich für ihn wird. In erster Linie wird er der Mannschaft helfen. Wir sind auch gut vorbereitet, falls sie ihn in Manndeckung nehmen würden.» 19:40 Uhr 19:40 Uhr Wichtige drei Punkte «Es wird ein guter Gradmesser. In den letzten zwei Spielen lief viel gegen uns, doch die Spielweise war anständig und gut. Morgen wird ein wegweisendes Spiel», so Yakin. Weitere Einträge laden

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos