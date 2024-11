Erstes Aufgebot für Muheim

Was ist mit Miro Muheim? «wir haben nicht die klassischen Aussenverteidiger», so Yakin. «Wir kennen Miros Stärken, er hat einen starken linken Fuss, schlägt gute Flanken und hat einen Offensivdrang.» Bei einer Fünferkette könne er sich ihn gut vorstellen, er habe allerdings zuletzt in einer Dreierkette gespielt. Das sieht Yakin nicht in der Nati. Aber auf der linken Seite sei die Schweiz dünn besetzt. «Wieso sollte er nicht zum Einsatz kommen?»