Vincent Sierro feiert im Kreis der Nati Geburtstag

Am Dienstag wird im Nati-Camp der Geburtstag von Toulouse-Söldner Vincent Sierro gefeiert. Zudem herrscht bei der Goalie-Hierarchie Klarheit.

Spalierstehen für Sierro

Die Nati-Spieler stehen am Dienstag zu Beginn des Trainings auf dem St. Galler Gründenmoos Spalier für Vincent Sierro und spenden Applaus für den Toulouse-Captain. Der Walliser feiert seinen 29. Geburtstag – den ersten im Kreis der Nati. Traditionsgemäss wird dem Geburtstagskind beim Nachtessen ein Dessert serviert, zudem muss dieses vor dem Team eine kurze Rede halten.

Foto- und Video-Shootings?

Der verregnete Dienstagnachmittag wurde im Nati-Camp auch genutzt für Foto- und Video-Shootings mit drei SFV-Partnern. Der mit Abstand gefragteste Spieler bei den Sponsoren war über Jahre Yann Sommer (35). Nach dem Rücktritt der langjährigen Nummer 1 ist derzeit vor allem ManCity-Verteidiger Manuel Akanji (29) hoch im Kurs.

Alle 23 Spieler fit

Am Dienstag trainierten alle 23 Spieler mit. Auch der leicht angeschlagene Nico Elvedi, der am Montag wegen Nackenproblemen in den letzten Tagen individuell trainierte, meldete sich wieder fit.

Mvogo die Nummer 2

Während beim ersten Zusammenzug im September die Goalie-Hierarchie hinter der Nummer 1, Gregor Kobel, nicht öffentlich kommuniziert wurde, machen die Verantwortlichen diesmal kein Geheimnis draus. Yvon Mvogo (30) vom Ligue-2-Klub Lorient ist die Nummer 2, Monaco-Keeper Philipp Köhn, der erstmals seit der WM 2022 wieder bei der Nati ist, die Nummer 3.

Ticketverkauf für Serbien-Spiel beginnt

Am Mittwoch um 14 Uhr beginnt der Ticketverkauf für das Heimspiel am 15. November gegen Serbien im Stadion Letzigrund in Zürich (Anpfiff: 20.45 Uhr). Für die serbischen Fans sind zwei Sektoren reserviert, diese Tickets sind aber ausschliesslich über den serbischen Verband erhältlich.

