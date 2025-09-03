DE
Neuer U21-Sportkoordinator
Deshalb hat Benaglio das neue Jobangebot angenommen

Diego Benaglio ist neuer Sportkoordinator der Schweizer U21-Nati. Im Interview erklärt er, weshalb er sich für seine neue Rolle entschieden hat.
Publiziert: 00:36 Uhr
