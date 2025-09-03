DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Nati
Nati: Das sagt Benaglio über seine neue Rolle im SFV
Neuer U21-Sportkoordinator
Deshalb hat Benaglio das neue Jobangebot angenommen
Diego Benaglio ist neuer Sportkoordinator der Schweizer U21-Nati. Im Interview erklärt er, weshalb er sich für seine neue Rolle entschieden hat.
Publiziert: 00:36 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Fussball aktuell
0:49
Skurrile Szene in Moldawien
Steckleiste bringt bei Fussballspiel die Wende
0:50
Beule statt Autogramm
Galatasaray-Fan kriegt von Icardi Kopfstoss
0:46
44-Jähriger kann es immer noch
Peter Crouch stellt Traum-Volley gegen ManCity nach
0:44
Tor-Premieren in der MLS
Müller eiskalt gegen Bürki, Son mit Traum-Freistosstor
1:29
Ausschreitungen in Argentinien
Böller explodiert mitten im gegnerischen Fan-Block
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen