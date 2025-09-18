Die Fifa hat die neue Weltrangliste veröffentlicht. Während die Schweiz auf dem Vormarsch ist, gibts eine neue Nummer 1. Und Deutschland zählt zu den Verlierern.

Das Team von Captain Granit Xhaka (M.) ist neu die Nummer 17. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Die Schweiz klettert in der Fifa-Weltrangliste auf Rang 17

Spanien übernimmt erstmals seit 2014 wieder die Spitzenposition

Deutschland fällt vom 9. auf den 12. Platz zurück Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Schweizer Nationalteam macht in der Fifa-Weltrangliste zwei Plätze gut. Neu liegt die Mannschaft von Trainer Murat Yakin auf Rang 17.

Nach den klaren Siegen gegen Kosovo und Slowenien zum Auftakt der WM-Qualifikation hat die Schweiz die Nationalteams von Senegal und Japan überholt. In Europa ist sie weiterhin die zehntstärkste Nationalmannschaft.

An der Spitze der Rangliste steht erstmals seit Juni 2014 wieder Spanien. Der Europameister löst den Weltmeister Argentinien ab, der die Spitzenposition seit April 2023 innehatte. Zu den grossen Verlierern zählt Deutschland, das vom 9. auf den 12. Platz zurückgefallen ist.