Auch mit 49 Jahren trifft sich Murat Yakin noch regelmässig mit Freunden zum Fussballspielen. Dass der langjährige Nati-Verteidiger noch immer über ein feines Füsschen und eine gesunde Portion Zweikampfhärte verfügt, ist unbestritten. Doch vor dem Nations-League-Duell gegen Spanien zeigt sich Yakin nicht unglücklich darüber, dass seine Aktivkarriere bereits ein paar Jahre zurückliegt.

«Ich bin froh, dass ich nicht gegen ihn spielen muss», sagt Murat Yakin, als er von einem spanischen Journalisten nach Mega-Talent Lamine Yamal (17) gefragt wird. «Er ist ein fantastischer Junge, der in seinem Alter schon einen tollen, intensiven und technisch hochstehenden Fussball spielt.»

Marktwert von 120 Millionen

Den Barcelona-Profi als die grosse Entdeckung der EM zu bezeichnen, wäre mehr als vermessen. Schliesslich hat Yamal alleine in der letzten Saison 51 Partien für die Katalanen bestritten. Doch durch das überragende Turnier in Deutschland hat sich das Mega-Talent noch einmal in neue Sphären katapultiert.

Vier Vorlagen und einen Treffer steuert Yamal zum furiosen Titelgewinn der Furia Roja bei. Er sichert sich die Trophäe für das schönste Tor des Turniers und die des besten jungen Spielers. Einzig die Auszeichnung des Spieler des Turniers muss er Teamkollege Rodri überlassen. Inzwischen wird Yamals Marktwert auf 120 Millionen Franken geschätzt. Nur neun Spieler auf diesem Planeten gelten als noch wertvoller.

Pause gegen die Nati?

«Ich wurde schon früher nach Fotos gefragt, aber ich konnte ohne grosse Probleme ausgehen. Jetzt ist das nicht mehr möglich», erzählt Yamal diese Woche im Interview mit «France Football». Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr ist aus dem La-Masia-Juwel ein globaler Superstar geworden.

Vor dem Duell gegen die Schweiz wird in Spanien diskutiert, ob das grösste Talent des Landes nach dem langen EM-Sommer gegen die Nati nicht auch einmal eine Pause bekommen sollte. Trainer Luis de La Fuente steht in seinem Heimatland in der Kritik, nachdem sich unter ihm bereits die beiden anderen grossen Barcelona-Talente Gavi (20) und Pedri (21) Verletzungen zugezogen haben. Dem Europameister-Trainer scheint das aber relativ egal zu sein. Er stellt an der Pressekonferenz klar, dass junge Spieler im September 180 Länderspiel-Minuten aushalten müssten.

Yamal dürft also wie schon vor drei Tagen bei der Nullnummer gegen Serbien in der Startelf stehen. Um ein Eins-gegen-eins-Duell mit dem spanischen Superstar wird Nati-Trainer Murat Yakin aber trotzdem herumkommen.