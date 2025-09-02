Nati-Star aus Camp abgereist Hier kommt Akanji am Mailänder Flughafen

Nati-Verteidiger Manuel Akanji kommt in Mailand am Flughafen an, um seinen Wechsel zu Inter Mailand abzuschliessen. Dazu reiste der 30-Jährige kurzzeitig aus dem Nati-Camp ab.

Publiziert: 10:59 Uhr