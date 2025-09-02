DE
Fussball: Akanji kommt am Flughafen in Mailand an
Nati-Star aus Camp abgereist
Hier kommt Akanji am Mailänder Flughafen
Nati-Verteidiger Manuel Akanji kommt in Mailand am Flughafen an, um seinen Wechsel zu Inter Mailand abzuschliessen. Dazu reiste der 30-Jährige kurzzeitig aus dem Nati-Camp ab.
Publiziert: 10:59 Uhr
