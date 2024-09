vor 31 Minuten

Fazit

Kobel zeigte sich bei seiner ersten Pressekonferenz als Nummer 1 bestens gelaunt. Der BVB-Keeper sagt, «es sei eine riesige Ehre für ihn», Stammgoalie der Schweiz zu sein. Mit Vorgänger Yann Sommer habe er bisher keinen Kontakt gehabt. «Ich habe auch bewusst noch nichts in der Öffentlichkeit gesagt, weil ich ihn sehr respektiere und seine Karriere auch gewürdigt werden soll.»

Murat Yakin will sich bei der Aufstellung derweil nicht in die Karten blicken lassen. Zur Nachfolge von Fabian Schär in der Innenverteidigung sagt er bloss. «Es gibt mehrere Varianten. Eine spielerische und eine stabile, altbekannte Variante.»