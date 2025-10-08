Nico Elvedi blickt in der Nationalmannschaft auf schwierige Zeiten zurück: Nach einer EM ohne Einsatzminuten und einer schwierigen Nations League wurde er für den Zusammenzug im Frühling nicht aufgeboten und drohte seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zu verlieren. Dennoch sei der Austausch mit Nationaltrainer Murat Yakin auch in dieser Zeit eng gewesen: «Die Gespräche waren immer gut mit Murat. Klar ist man unzufrieden, wenn man nicht dabei ist, aber Murat hat mich immer wieder gestärkt.»
Gleichzeitig habe er auch an sich selbst gearbeitet: «Nach der EM fühlte ich mich nicht so wohl in meinem Körper und wollte etwas verändern. Ich arbeite nun mit einem Ernährungsberater zusammen, mit dem Ziel etwas abzunehmen. Mit einem Athletiktrainer habe ich gleichzeitig an Stärke zugelegt.»
Frühe Quali käme Elvedi auch persönlich entgegen
Dies ist auch Yakin nicht entgangen: In der WM-Quali vertraut er nun wieder auf Elvedi, was sich bislang bezahlt gemacht hat. Nach zwei Spielen ist die Schweiz noch ohne Gegentreffer, Elvedi selbst hat gegen Slowenien gar ein Tor erzielt. «Besser hätte es nicht laufen können», so das Kurz-Fazit des Innnenverteidigers. Entsprechend ist er trotz grösserer Konkurrenz auf seiner Position optimistisch, dass er erneut auflaufen darf: «Wir werden sehen, wie der Trainer aufstellt, aber ich habe ein gutes Gefühl.»
Insbesondere die nächste Partie gegen Schweden sieht Elvedi als grosse Herausforderung an: «Es steht das schwierigste Spiel an. Klar haben wir fünf Punkte Vorsprung auf Schweden, aber wir müssen voll konzentriert ins Spiel gehen und unsere Leistung abrufen.»
Gelingt das, könnte sich die Schweiz bereits in den nächsten Tagen für die kommende Endrunde qualifizieren. Elvedi käme dies auch aus persönlichen Gründen entgegen: Er hat Hochzeitspläne, welche durch eine frühzeitige Qualifikation erleichtert würden. Ob er und seine Partnerin sich im nächsten oder übernächsten Sommer das Ja-Wort geben, sei aber noch nicht klar.
Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen:
Die Pressekonferenz ist zu Ende
Es gibt keine Fragen von den anwesenden Presseleuten mehr. Affuso beendet deshalb die Pressekonferenz. Danke fürs Mitlesen.
Elvedi hat etwas abgenommen
«Nach der EM fühlte ich mich nicht so wohl in meinem Körper und wollte etwas verändern. Ich arbeite nun mit einem Ernährungsberater zusammen, mit dem Ziel etwas abzunehmen. Mit einem Athletiktrainer habe ich auch wieder zugenommen, aber im positiven Sinne: Ich habe an Stärke zugelegt. Ich fühle mich wohl und habe viel Energie.»
Elvedi plant seine Hochzeit mit seiner Verlobten
«Natürlich wäre es schön, wenn wir die Quali in den nächsten zwei Spielen schon eintüten zu können, das würde auch die Hochzeitsplanung erleichtern. Aber ob es nächstes oder übernächstes Jahr ist, wissen wir noch nicht.»
Elvedi will die Schweden nicht unterschätzen
«In der Quali ist noch immer alles möglich. Klar haben wir fünf Punkte Vorsprung auf Schweden, aber jetzt steht das schwierigste Spiel an. Deswegen müssen wir da voll konzentriert ins Spiel gehen und unsere Leistung abrufen.»
Elvedi über die Wechselgerüchte
«Zu Wechseln mache ich mir gar keine Gedanken. Der Fokus liegt aktuell darauf, mit Gladbach unten rauszukommen.»
Nun geht es um seinen Klub Gladbach
«Die Situation bei Gladbach ist aktuell schwierig, aber ich fühle mich noch immer sehr wohl da. Klar wäre es besser, wenn es sportlich besser laufen würde, aber meine Frau und ich fühlen uns pudelwohl. Mal schauen, was die nächsten Jahre bringen.»
Stimmung im Team ist gut
«Mit den Resultaten auf dem Platz wird die Stimmung automatisch besser. Die Basis haben wir bereits in Amerika gelegt, nun wollen wir das auch in den nächsten beiden Spielen auf den Platz bringen.»
Elvedi zeigt sich zufrieden mit der taktischen Disposition
«Wir haben in Amerika schon mit einer Viererkette gespielt, auch im September war es erfolgreich. Wir werden sehen, aber warum sollte man da etwas wechseln?»
Elvedi bereitet sich auf die starken schwedischen Stürmer vor
«Ich kenne die gegnerischen Stürmer nicht wirklich, aber werde mich mit Videostudium gut darauf vorbereiten.»
Elvedi will den Neuen helfen
«Gegenüber den Neuen bin ich sehr offen, ich versuche ihnen auch zu helfen. Da bin ich kein Egoist.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
6
2
2
0
3
3
Deutschland
2
0
3
4
2
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
4
2
2
2
4
3
2
1
3
4
2
-6
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
3
6
2
2
4
3
3
2
-2
1
4
2
-5
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
11
10
2
5
4
10
3
5
-2
7
4
5
-2
3
5
5
-11
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
8
12
2
4
7
12
3
5
4
7
4
5
-2
4
5
5
-17
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
21
15
2
4
5
9
3
5
4
9
4
5
-8
3
5
5
-22
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
9
11
2
4
13
10
3
5
5
10
4
5
-8
3
5
5
-19
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
5
13
15
2
5
2
8
3
4
-1
7
4
5
-4
4
5
5
-10
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
4
16
12
2
5
5
12
3
5
-1
6
4
5
-5
6
5
5
-15
0