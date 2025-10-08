Am Freitag trifft die Schweiz in der WM-Quali auswärts auf Schweden. Trotz des schlechten Starts der Skandinavier sieht Nico Elvedi das Duell nach wie vor als das schwierigste der Kampagne an.

1/2 Nico Elvedi blickt auf das Spiel gegen die Schweden. Foto: Toto Marti

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nico Elvedi blickt in der Nationalmannschaft auf schwierige Zeiten zurück: Nach einer EM ohne Einsatzminuten und einer schwierigen Nations League wurde er für den Zusammenzug im Frühling nicht aufgeboten und drohte seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zu verlieren. Dennoch sei der Austausch mit Nationaltrainer Murat Yakin auch in dieser Zeit eng gewesen: «Die Gespräche waren immer gut mit Murat. Klar ist man unzufrieden, wenn man nicht dabei ist, aber Murat hat mich immer wieder gestärkt.»

Gleichzeitig habe er auch an sich selbst gearbeitet: «Nach der EM fühlte ich mich nicht so wohl in meinem Körper und wollte etwas verändern. Ich arbeite nun mit einem Ernährungsberater zusammen, mit dem Ziel etwas abzunehmen. Mit einem Athletiktrainer habe ich gleichzeitig an Stärke zugelegt.»

Frühe Quali käme Elvedi auch persönlich entgegen

Dies ist auch Yakin nicht entgangen: In der WM-Quali vertraut er nun wieder auf Elvedi, was sich bislang bezahlt gemacht hat. Nach zwei Spielen ist die Schweiz noch ohne Gegentreffer, Elvedi selbst hat gegen Slowenien gar ein Tor erzielt. «Besser hätte es nicht laufen können», so das Kurz-Fazit des Innnenverteidigers. Entsprechend ist er trotz grösserer Konkurrenz auf seiner Position optimistisch, dass er erneut auflaufen darf: «Wir werden sehen, wie der Trainer aufstellt, aber ich habe ein gutes Gefühl.»

Insbesondere die nächste Partie gegen Schweden sieht Elvedi als grosse Herausforderung an: «Es steht das schwierigste Spiel an. Klar haben wir fünf Punkte Vorsprung auf Schweden, aber wir müssen voll konzentriert ins Spiel gehen und unsere Leistung abrufen.»

Gelingt das, könnte sich die Schweiz bereits in den nächsten Tagen für die kommende Endrunde qualifizieren. Elvedi käme dies auch aus persönlichen Gründen entgegen: Er hat Hochzeitspläne, welche durch eine frühzeitige Qualifikation erleichtert würden. Ob er und seine Partnerin sich im nächsten oder übernächsten Sommer das Ja-Wort geben, sei aber noch nicht klar.

