«Werde mir sicher noch paar Videos zuschicken lassen»
Elvedi zu Gyökeres und Co.«Werde mir sicher noch paar Videos zuschicken lassen»

Nati-Verteidiger Elvedi vor Schweden-Duell
«Jetzt steht das schwierigste Spiel an»

Am Freitag trifft die Schweiz in der WM-Quali auswärts auf Schweden. Trotz des schlechten Starts der Skandinavier sieht Nico Elvedi das Duell nach wie vor als das schwierigste der Kampagne an.
Nico Elvedi blickt auf das Spiel gegen die Schweden.
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Nico Elvedi blickt in der Nationalmannschaft auf schwierige Zeiten zurück: Nach einer EM ohne Einsatzminuten und einer schwierigen Nations League wurde er für den Zusammenzug im Frühling nicht aufgeboten und drohte seinen Stammplatz in der Innenverteidigung zu verlieren. Dennoch sei der Austausch mit Nationaltrainer Murat Yakin auch in dieser Zeit eng gewesen: «Die Gespräche waren immer gut mit Murat. Klar ist man unzufrieden, wenn man nicht dabei ist, aber Murat hat mich immer wieder gestärkt.»

Gleichzeitig habe er auch an sich selbst gearbeitet: «Nach der EM fühlte ich mich nicht so wohl in meinem Körper und wollte etwas verändern. Ich arbeite nun mit einem Ernährungsberater zusammen, mit dem Ziel etwas abzunehmen. Mit einem Athletiktrainer habe ich gleichzeitig an Stärke zugelegt.»

Frühe Quali käme Elvedi auch persönlich entgegen

Dies ist auch Yakin nicht entgangen: In der WM-Quali vertraut er nun wieder auf Elvedi, was sich bislang bezahlt gemacht hat. Nach zwei Spielen ist die Schweiz noch ohne Gegentreffer, Elvedi selbst hat gegen Slowenien gar ein Tor erzielt. «Besser hätte es nicht laufen können», so das Kurz-Fazit des Innnenverteidigers. Entsprechend ist er trotz grösserer Konkurrenz auf seiner Position optimistisch, dass er erneut auflaufen darf: «Wir werden sehen, wie der Trainer aufstellt, aber ich habe ein gutes Gefühl.» 

Insbesondere die nächste Partie gegen Schweden sieht Elvedi als grosse Herausforderung an: «Es steht das schwierigste Spiel an. Klar haben wir fünf Punkte Vorsprung auf Schweden, aber wir müssen voll konzentriert ins Spiel gehen und unsere Leistung abrufen.»

Gelingt das, könnte sich die Schweiz bereits in den nächsten Tagen für die kommende Endrunde qualifizieren. Elvedi käme dies auch aus persönlichen Gründen entgegen: Er hat Hochzeitspläne, welche durch eine frühzeitige Qualifikation erleichtert würden. Ob er und seine Partnerin sich im nächsten oder übernächsten Sommer das Ja-Wort geben, sei aber noch nicht klar.

Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen:

vor 29 Minuten

Die Pressekonferenz ist zu Ende

Es gibt keine Fragen von den anwesenden Presseleuten mehr. Affuso beendet deshalb die Pressekonferenz. Danke fürs Mitlesen.

vor 31 Minuten

Elvedi hat etwas abgenommen

«Nach der EM fühlte ich mich nicht so wohl in meinem Körper und wollte etwas verändern. Ich arbeite nun mit einem Ernährungsberater zusammen, mit dem Ziel etwas abzunehmen. Mit einem Athletiktrainer habe ich auch wieder zugenommen, aber im positiven Sinne: Ich habe an Stärke zugelegt. Ich fühle mich wohl und habe viel Energie.»

vor 32 Minuten

Elvedi plant seine Hochzeit mit seiner Verlobten

«Natürlich wäre es schön, wenn wir die Quali in den nächsten zwei Spielen schon eintüten zu können, das würde auch die Hochzeitsplanung erleichtern. Aber ob es nächstes oder übernächstes Jahr ist, wissen wir noch nicht.»

vor 34 Minuten

Elvedi will die Schweden nicht unterschätzen

«In der Quali ist noch immer alles möglich. Klar haben wir fünf Punkte Vorsprung auf Schweden, aber jetzt steht das schwierigste Spiel an. Deswegen müssen wir da voll konzentriert ins Spiel gehen und unsere Leistung abrufen.»

vor 35 Minuten

Elvedi über die Wechselgerüchte

«Zu Wechseln mache ich mir gar keine Gedanken. Der Fokus liegt aktuell darauf, mit Gladbach unten rauszukommen.»

vor 36 Minuten

Nun geht es um seinen Klub Gladbach

«Die Situation bei Gladbach ist aktuell schwierig, aber ich fühle mich noch immer sehr wohl da. Klar wäre es besser, wenn es sportlich besser laufen würde, aber meine Frau und ich fühlen uns pudelwohl. Mal schauen, was die nächsten Jahre bringen.»

vor 38 Minuten

Stimmung im Team ist gut

«Mit den Resultaten auf dem Platz wird die Stimmung automatisch besser. Die Basis haben wir bereits in Amerika gelegt, nun wollen wir das auch in den nächsten beiden Spielen auf den Platz bringen.»

vor 38 Minuten

Elvedi zeigt sich zufrieden mit der taktischen Disposition

«Wir haben in Amerika schon mit einer Viererkette gespielt, auch im September war es erfolgreich. Wir werden sehen, aber warum sollte man da etwas wechseln?»

vor 39 Minuten

Elvedi bereitet sich auf die starken schwedischen Stürmer vor

«Ich kenne die gegnerischen Stürmer nicht wirklich, aber werde mich mit Videostudium gut darauf vorbereiten.»

vor 40 Minuten

Elvedi will den Neuen helfen

«Gegenüber den Neuen bin ich sehr offen, ich versuche ihnen auch zu helfen. Da bin ich kein Egoist.»

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.

WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Slowakei
Slowakei
2
3
6
2
Nordirland
Nordirland
2
0
3
3
Deutschland
Deutschland
2
0
3
4
Luxemburg
Luxemburg
2
-3
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
7
6
2
Kosovo
Kosovo
2
-2
3
3
Schweden
Schweden
2
-2
1
4
Slowenien
Slowenien
2
-3
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
2
3
4
2
Schottland
Schottland
2
2
4
3
Griechenland
Griechenland
2
1
3
4
Belarus
Belarus
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
3
6
2
Island
Island
2
4
3
3
Ukraine
Ukraine
2
-2
1
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
2
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
9
6
2
Georgien
Georgien
2
2
3
3
Türkei
Türkei
2
-5
3
4
Bulgarien
Bulgarien
2
-6
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
2
6
6
2
Armenien
Armenien
2
-4
3
3
Ungarn
Ungarn
2
-1
1
4
Irland
Irland
2
-1
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
4
11
10
2
Polen
Polen
5
4
10
3
Finnland
Finnland
5
-2
7
4
Litauen
Litauen
5
-2
3
5
Malta
Malta
5
-11
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
5
8
12
2
Österreich
Österreich
4
7
12
3
Rumänien
Rumänien
5
4
7
4
Zypern
Zypern
5
-2
4
5
San Marino
San Marino
5
-17
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
5
21
15
2
Italien
Italien
4
5
9
3
Israel
Israel
5
4
9
4
Estland
Estland
5
-8
3
5
Moldawien
Moldawien
5
-22
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Nordmazedonien
Nordmazedonien
5
9
11
2
Belgien
Belgien
4
13
10
3
Wales
Wales
5
5
10
4
Kasachstan
Kasachstan
5
-8
3
5
Liechtenstein
Liechtenstein
5
-19
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
5
13
15
2
Albanien
Albanien
5
2
8
3
Serbien
Serbien
4
-1
7
4
Lettland
Lettland
5
-4
4
5
Andorra
Andorra
5
-10
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
4
16
12
2
Tschechien
Tschechien
5
5
12
3
Färöer
Färöer
5
-1
6
4
Montenegro
Montenegro
5
-5
6
5
Gibraltar
Gibraltar
5
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
