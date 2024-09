Tobias Wedermann Fussballchef

Er ist einer der hart arbeitenden Nati-Erfolgsfaktoren, die sonst weniger im Rampenlicht stehen: Kevin Ehmes, Analyst der Schweizer Nationalmannschaft und wichtiger Bestandteil von Murat Yakins Crew. Nach dem wenig erfreulichen Nations-League-Auftakt mit sechs Gegentoren, null Punkten und reichlich Schiedsrichter-Ärger ist Ehems zu Gast in FORZA!, dem neuen Fussballpodcast von Blick mit Fussballchef Tobias Wedermann. In der neusten Folge spricht Ehmes unter anderem über...

Schiedsrichter-Pech in den beiden Spielen

Es gab einige strittige oder auch falsche Entscheidungen in den Nati-Spielen gegen Dänemark und Spanien. Besonders bei der Roten Karte gegen Nico Elvedi im Dänemark-Duell nimmt Ehmes aber den Videoschiedsrichter in die Pflicht. «Der Schiedsrichter ist im Stadion, wird von links und rechts angeschrien und soll bewerten, ob das Foul im oder vor dem Strafraum stattgefunden hat.» Der Verantwortliche im VAR-Raum sei aber nicht im Stadion und könne die Situation ohne Emotionen am Bildschirm betrachten. «Der muss doch schauen und bewerten, was ging dieser Szene voraus?», fragt sich Ehmes. Denn dann wäre das Vergehen an Elvedi ebenfalls in den Fokus der VAR-Bewertung gerückt.

Den neuen Nati-Penaltyschützen

Murat Yakin wurde in Kopenhagen von der Frage überrumpelt, wer nach dem Nati-Rücktritt von Xherdan Shaqiri jetzt der Penaltyschütze im Team sei – und übergab die Verantwortung an Granit Xhaka, der als Captain auf dem Feld entscheide. Ehmes klärt im Podcast auf: «Nein, es ist klar definiert und es gibt Blätter für Standardsituationen, wo das festgehalten ist.» Wer der Schütze dann ist, kann Ehmes aber auch nicht sagen. «Ich müsste lügen. Ich weiss es gerade echt nicht.»

Nati-Analyst Kevin Ehmes (rechts) ist zu Gast in der neusten Folge des Blick-Fussballpodcasts FORZA! Foto: TOTO MARTI 1/4

Der Einfluss von Co-Trainer Contini

«Giorgio Contini bringt sehr viel Schwung mit in die Nati, er ist sehr geradlinig», sagt Ehmes über den Assistenztrainer, der zu Beginn des Jahres zum Trainerteam von Murat Yakin dazugestossen ist. «Für mich ist es auch eine Umstellung, ich arbeite jetzt mit zwei Cheftrainern, weil Giorgio als Typ so ist.» Am Schluss entscheide Yakin, aber Contini sei kein klassischer Assistent – und bekomme dafür auch den Platz von Yakin. «Man merkt das etwa in der Ansprache mit den Spielern oder bei den Analysen. Da ist er sehr dominant.»

Das bevorstehende Duell gegen Serbien

Die nächsten beiden Nations-League-Spiele finden im Oktober in Serbien und zu Hause gegen Dänemark statt. «Wir kennen alle die Duelle mit Serbien – es gab noch nie ein langweiliges Spiel zwischen diesen Nationen», sagt Ehmes. Die Mannschaft wisse genau, was zu tun ist. «Sie haben immer gezeigt, dass – wenn es darauf ankommt –, dass sie abliefern.» Man müsse sich keine Sorgen machen, dass die Motivation der Schweizer in diesem Spiel nicht hoch genug sein werde.

Wie der Nati-Analyst die EM-Euphorie in Deutschland erlebt hat und wie das Team die taktischen sowie personellen Überraschungen am Turnier plante, kannst du dir ab sofort in der neusten Folge FORZA! auf allen Podcastplattformen sowie auf Blick anhören.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos