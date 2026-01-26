DE
Nach 10 Jahren Nati-Abstinenz
Alex Frei wird als neuer U21-Nati-Trainer vorgestellt

Alex Frei ist neuer Coach der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Nach 10 Jahren Abstinenz kehrt er damit zur Nati zurück.
Publiziert: vor 47 Minuten
