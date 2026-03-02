DE
«Moment der Freude bereiten»
Nati-Trainer Yakin überrascht Junioren des FC Lutry

Hoher Besuch bei den Junioren des FC Lutry. Sie werden von Nati-Trainer Murat Yakin und seinen Assistenten im Training überrascht.
Publiziert: vor 21 Minuten
Statt die Nati hat Murat Yakin für einmal Junioren trainiert. (Archivbild)
Foto: TOTO MARTI
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die vom Drama in Crans-Montana schwer getroffenen Junioren des FC Lutry erhalten am Montagabend Besuch von Murat Yakin. Der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft kommt mit seinem Assistenten Davide Calla und Torwarttrainer Patrick Foletti, um ihnen ein Überraschungstraining zu geben. Sie leiten vor zahlreichen Eltern das Training der Junioren A und B des Vereins.

Der Besuch ist weder vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) noch vom FC Lutry im Voraus angekündigt worden. «Wir wollten den Mannschaften, die junge Spieler verloren haben, einen Moment der Freude bereiten», sagt SFV-Sprecher Adrian Arnold gegenüber Keystone-SDA.

Der FC Lutry war besonders betroffen vom Drama in Crans-Montana, bei dem in der Neujahrsnacht 41 Menschen ums Leben kamen und 115 verletzt wurden. Viele junge Spieler des Vereins gehören zu den Opfern.

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpassst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Schweiz
Schweiz
