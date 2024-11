1/7 Beim Dänemark-Spiel im Oktober in St. Gallen ist sie zum ersten Mal aufgefallen. Foto: TOTO MARTI

Tobias Wedermann Fussballchef

Dass Nati-Trainer Murat Yakin nicht nur bei Zigarren, sondern auch bei Uhren ein Feinschmecker ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Zuletzt sorgte dieses Thema vor der EM in Deutschland für Schlagzeilen, als der 50-Jährige als Geschädigter in einem Ex-Hells-Angels-Prozess auftauchte und sechs beschlagnahmte Uhren seiner Sammlung zurückverlangte.

Aktuell fällt Yakin aber mit einer neuen Uhr neben dem Feld auf, die er seit dem Nations-League-Spiel in St. Gallen gegen Dänemark konsequent an jedem Nati-Termin trägt und ein knallrotes Armband hat. Eine Klepcys Dice Racing der Schweizer Luxusmarke Cyrus. Kostenpunkt: stolze 40’000 Franken.

Wie Cyrus-Besitzer Pablo Richard auf Anfrage sagt, handelt es sich bei dieser Uhr um eine Rarität, die mit ihrer Technik bisher einzigartig ist: «Es ist ein doppelter Chronograph. Zwei, die unabhängig voneinander in einer Uhr laufen – so etwas gab es noch nie.» Die Uhren von Cyrus seien streng limitiert im absoluten High-End-Bereich, mit eigenen über mehrere Jahre neu entwickelten Werken sowie Designs. Das Flaggschiff-Modell der Marke aus Le Locle im Kanton Neuenburg ist für rund 265’000 Franken zu erwerben und hat in der Vergangenheit in der Uhrenbranche hohe Wellen geschlagen.

«Murat war fasziniert von unseren Modellen»

Wie Richard erklärt, trägt der Nationaltrainer seine Uhr aber aus einem bestimmten Grund. Der Uhren-Boss und der Nati-Coach sind Freunde und nun auch Geschäftspartner. «Wir kennen uns lange und Murat Yakin war fasziniert von unseren Modellen, seit ich sie ihm das erste Mal gezeigt habe.» Deshalb habe man kürzlich eine Partnerschaft als Markenbotschafter beschlossen – obwohl Yakin gemäss Richard auch Angebote von bekannten, grossen Playern hatte.

«Unsere Kundschaft sind Sammler aus dem Mittleren Osten, aus Südamerika und den USA – mit dem Nationaltrainer der Schweiz als Ambassador, wollen wir auch hierzulande wachsen», erklärt Richard. Wie viel Cyrus dafür bezahlt, dass Yakin ihre Uhr an der Seitenlinie der Nati-Spiele trägt, verrät Richard nicht. Aber: «Wir organisieren regelmässig exklusive Events für unsere Kunden, an denen Murat Yakin dann sicher auch vor Ort auftreten wird.»

SFV präsentiert 2025 einen neuen Nati-Uhrenpartner

Aus Sicht des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) ist das neue Engagement von Murat Yakin kein Problem. Denn: Der Sponsoringvertrag mit der bisher omnipräsenten Uhrenmarke bei der Nati, Carl F. Bucherer, wurde am 30. Juni 2024 nach 10-jähriger Zusammenarbeit beendet. «Als Privatperson darf Murat Yakin für seinen privaten Vertragspartner werben. In der Funktion als Nationaltrainer aber hat der Nationalteampartner Vorrang», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold auf Anfrage. Da das frei gewordene Partnerpaket von Carl F. Bucherer von der Swisscom erworben wurde, steht dem also nichts im Wege, dass Yakin mit der Cyrus-Luxusuhr an der Seitenlinie stehen kann.

Dass der Schweizer Verband im Land der Uhren ohne Partner dasteht, wird nicht lange so bleiben: Im kommenden Jahr soll es gar Nati-Uhren geben. «Der SFV hat mit einer Schweizer Uhrenmarke einen Lizenzvertrag als ‹Official Licensing Partner› abgeschlossen», bestätigt Arnold. Diese Partnerschaft und die entsprechenden Lizenz-Produkte sollen im ersten Quartal 2025 vorgestellt werden.