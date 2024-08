1/11 Nach zwei Kurzeinsätzen und einem Tor verlässt Zeki Amdouni Burnley in Richtung Portugal.

Lange hatte sich Zeki Amdouni (23) gedulden müssen, nun ist sein Wechsel zu Benfica Lissabon so gut wie durch. Der Nati-Stürmer verlässt den englischen Zweiligisten Burnley auf Leihbasis für ein Jahr, die Portugiesen besitzen zudem eine Kauf-Option.

Bei Benfica bekommt es der Genfer aber mit viel Konkurrenz zu tun. Der Grieche Vangelis Pavlidis kam in diesem Sommer aus Alkmaar und ist im Sturmzentrum gesetzt. Dahinter müssen sich mit Marcos Leonardo und dem ehemaligen Basler Arthur Cabral bereits zwei Brasilianer mit der Jokerrolle begnügen.

Nach Blick-Informationen wird Amdouni am Mittwoch zum Medizincheck in Lissabon erwartet. Anderen Nati-Stars bleibt dagegen nicht mehr viel Zeit, um sich ihren Wechselwunsch doch noch zu erfüllen, denn in dieser Woche schliesst in allen Top-Ligen das Transferfenster.

Wann schliessen die Transferfenster der europäischen Ligen? England: 30. August 2024

Frankreich: 30. August 2024

Italien: 30. August 2024

Spanien:30. August 2024

Deutschland: 30. August 2024

Niederlande: 2. September 2024

Portugal: 2. September 2024

Dänemark: 2. September 2024

Österreich: 5. September 2024

Belgien: 6. September 2024

Griechenland: 11. September 2024

Schweiz: 9. September 2024

Griechenland: 11. September 2024

Türkei: 13. September 2024

Ruben Vargas – Augsburg

So hat sich das Ruben Vargas (26) sicher nicht vorgestellt. Beim Saisonstart gegen Bremen (2:2) sitzt der Augsburg-Flügel 90 Minuten auf der Bank. Das hat es in der Bundesliga zuletzt vor eineinhalb Jahren gegeben.

Das Problem: Vargas' Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Damit Augsburg mit seinem wertvollsten Kaderspieler noch ordentlich Geld verdienen kann, muss er in diesem Sommer wechseln. Oder sein Arbeitspapier verlängern. Möglich, dass Vargas erst wieder eine entscheidende Rolle spielen darf, wenn die Tinte trocken ist.

Der EM-Held hat aber nie ein Geheimnis darum gemacht, dass er den FCA nach fünf Jahren gerne verlassen würde. Im letzten Winter erteilte er der Fiorentina aber kurzfristig eine Absage, weil er bei seinem neuen Klub eine komplette Vorbereitung absolvieren möchte. Zumindest daraus wird in diesem Sommer nichts mehr. Zuletzt soll Panathinaikos die Fühler nach Vargas ausgestreckt haben. In Griechenland ist das Transferfenster noch bis Mitte September geöffnet.

Nico Elvedi – Gladbach

Deutlich entspannter kann es Nico Elvedi (27) angehen. Zwar ist auch der Borussia-Verteidiger einem Wechsel alles andere als abgeneigt, im Gegensatz zu Vargas steht er beim Auftakt gegen Leverkusen (2:3) aber in der Startelf und spielt durch. Anders sah das vor einem Jahr aus, als Elvedi in sein zwischenzeitlich letztes Vertragsjahr ging. Aus dem Wechsel zu Wolverhampton wurde nichts. Und erst als der Abwehrmann im September seinen Vertrag bis 2027 verlängerte, kam er auch wieder zum Einsatz.

Möchte Elvedi in diesem Sommer den Klub wechseln, bleibt noch Zeit bis Freitag. Dann schliesst das Transferfenster der europäischen Top-Ligen. Einen Wechsel erzwingen wird er nicht, auch nach neun Jahren fühlt sich der Verteidiger in Gladbach noch immer pudelwohl. Sollte doch noch ein konkretes Angebot ins Haus flattern, wird sich Elvedi das aber ganz genau anhören.

Yvon Mvogo (Lorient)

Nach dem Abstieg aus der Ligue 1 würde Yvon Mvogo (30) die Bretagne gerne verlassen. In diesem Sommer gab es Angebote, unter anderem von Celtic Glasgow oder Serie-A-Aufsteiger Parma, der Fribourger hat diese aber abgelehnt. Sein grosses Ziel ist der Stammplatz bei einem Verein in einer Top-5-Liga. «Ich muss das Vertrauen des Klubs spüren und mich wohlfühlen. Aber vor allem muss ich spielen, spielen, spielen», sagte Mvogo Anfang August zu Blick. Trotz seiner Wechselabsichten ist der Ex-YB-Keeper bei Lorient weiter gesetzt. In den beiden ersten Saisonpartien spielte er jeweils zu null.

Kevin Mbabu (Fulham) & Kwadwo Duah (Ludogorets)

Bei beiden scheint ein Wechsel nur noch Formsache. Mbabu (29) zieht es nach Dänemark, wo er bei Meister Midtjylland einen Zweijahresvertrag unterschreiben wird. Fulham, wo der Rechtsverteidiger noch bis 2025 unter Vertrag steht, dürfte auf eine Ablöse verzichten. Duah (27) steht vor einem Wechsel nach Griechenland, bei AEK Athen soll er Teamkollege von Steven Zuber (33) werden. Laut «Kicker» wird eine Ablöse im mittleren siebenstelligen Bereich fällig.

