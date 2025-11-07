Dass Noah Okafor seine Position im Dunstkreis der Nati nicht glücklich macht, ist absolut nachvollziehbar. Mit seinen Aussagen über Nati-Trainer Yakin und den SFV macht sich der Spieler aber keinen Gefallen, findet Blick-Fussballchef Tobias Wedermann.

1/6 Noah Okafor ist bei seinem neuen Klub Leeds gut gestartet. Foto: Getty Images

Tobias Wedermann Fussballchef

Wie sehr hat sich die Fussballschweiz über das grossartige Talent Noah Okafor gefreut, als dieser im November 2021 in den finalen zwei Spielen der WM-Quali mit Topleistungen und Torbeteiligungen brillierte. Man war sich sicher: Der Baselbieter wird eine ganz grosse Zukunft in der Nati haben. Doch spätestens seit seinem Wechsel von RB Salzburg zur AC Milan sind Selbstwahrnehmung und Realität bei Noah Okafor auf dem Weg zwischen Österreich und Italien in unterschiedliche Richtungen abgebogen. Drei Jahre später stehen wieder die finalen WM-Quali-Spiele vor der Tür – und Okafor ist so weit von der Nati weg wie nie zuvor.

Es ist sein gutes Recht, dass der 25-Jährige enttäuscht ist, weil er seit dem Frühjahr 2024 – mit einer Mini-Ausnahme – keinerlei Rolle mehr spielt in der Schweizer Nationalmannschaft. Auch, dass er die Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht, dass er nicht nur durch die Zurschaustellung seines Luxuslebens auffallen kann, sondern eigentlich auch das Potenzial hat, um ein wirklich grosser Fussballer zu sein.

Das Timing seines Interviews unterstreicht jedoch sämtliche Vorurteile und Bedenken, die man bei der Nati aktuell hat: Noah Okafor ist kein Teamplayer und stellt seine Interessen über jene der Mannschaft. Die Schweiz ist fast perfekt in diese WM-Quali gestartet, überzeugt nicht nur spielerisch, sondern auch als Einheit. Schon in einer Woche kann die kleine Schweiz erneut das Ticket für das nächste grosse Turnier sowie die grösstmögliche Bühne im Weltfussball buchen. Und Okafor? Weiss nichts Besseres, als sich genau jetzt medial in den Mittelpunkt zu rücken und Unruhe bei der Nati in Kauf zu nehmen.

Man muss wahrlich kein Hellseher sein, um zu wissen, dass er sich mit seiner Wortmeldung zur Unzeit bei der Nati weiter ins Abseits manövriert. Womöglich hat er seine Chancen auf ein WM-Ticket gerade endgültig vernichtet. Nur eine Vielzahl Tore, Topleistungen bei Leeds, Verletzungspech bei der Konkurrenz und ein einsichtiges Gespräch mit Murat Yakin könnten nun noch ein Szenario retten, in dem Okafor den kommenden Juni nicht wieder auf Mykonos, sondern in Nordamerika verbringt. Ob er dafür bereit ist?