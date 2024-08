Die Schweiz tritt Mitte November gegen Serbien im Zürcher Letzigrund an

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Team von Trainer Murat Yakin tritt am Freitag, 15. November, gegen Serbien im Zürcher Letzigrund an.

Die erste Partie der neuen Kampagne auf heimischem Boden, jene gegen Spanien, steht für die Schweiz am 8. September in Genf im Programm. Am 15. Oktober treffen die Schweizer in St. Gallen auf Dänemark.