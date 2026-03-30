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Fussball: Fussball-Quiz mit Schweizer U21-Helden
Junior Zé und Aaron Keller
Fussball-Quiz mit Schweizer U21-Helden
Wer kennt den Schweizer Fussball besser? Von Alex Freis Toren über das WM-Rekordspiel 1954 bis zur Thun-Meisterfrage.
Publiziert: 18:22 Uhr
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Florian Raz
Reporter Fussball
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