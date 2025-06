Jashari zu Beginn nur auf Bank «Wir haben zentrale Mittelfeldspieler im Übermass»

Die Schweiz gewinnt das erste von zwei Testspielen in den USA gegen Mexiko mit 4:2. An der PK nach dem Spiel äussert sich Nati-Trainer Murat Yakin, warum er Ardon Jashari überraschenderweise nicht in die Startelf berufen hat.

Publiziert: 11:53 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten