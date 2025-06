Jashari nicht in der Startelf «Schlussendlich die Entscheidung des Trainers»

Die Schweiz gewinnt das erste Testspiel in den USA gegen Mexiko mit 4:2. Für viele überraschend stand dabei Ardon Jashari nicht in der Startelf, sondern wurde erst in der Halbzeit eingewechselt. Nach dem Spiel gab er Blick ein Interview.

Publiziert: 11:53 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten