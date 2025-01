1/5 Bryan Okoh scheint bei Salzburg keine Zukunft mehr zu haben. Foto: Getty Images

Lucas Werder Reporter Fussball

Den 22. Januar 2025 wird sich Bryan Okoh (21) vor Monaten dick in seinem Kalender angestrichen haben. Schliesslich ist das Gastspiel bei Titelverteidiger Real Madrid das unbestrittene Highlight der Champions-League-Kampagne von RB Salzburg. Doch als am Mittwochabend seine Teamkollegen ins Santiago Bernabéu einlaufen, fehlt der Schweizer U21-Nationalspieler.

Okoh steht bei den krisengeplagten Salzburgern auf dem Abstellgleis. In der Hinrunde zumindest noch regelmässig auf der Ersatzbank, spielt das Abwehr-Juwel unter dem neuen Trainer Thomas Letsch (56) überhaupt keine Rolle mehr. Anfang Januar durfte der Lausanner nicht einmal mehr mit ins Trainingslager nach Portugal.

Nur 22 Einsatzminuten für Salzburg

Dabei hatte es noch im letzten Sommer danach ausgesehen, als würde Okoh nach seiner langen Leidensgeschichte endlich durchstarten. Ein Kreuzbandriss und mehrere Oberschenkelverletzungen hatten dafür gesorgt, dass Okoh in den drei Jahren zuvor nur zwei Pflichtspiele für Salzburg bestreiten konnte. Trotzdem verlängerte der Klub seinen Vertrag bis 2028. Und Nati-Coach Murat Yakin bot das Top-Talent sogar für die EM-Vorbereitung auf.

Doch obwohl der inzwischen entlassene Salzburg-Trainer Pep Lijnders (41) den Schweizer Verteidiger gar in den fünfköpfigen Spielerrat berief, durfte Okoh in Liga und Champions League immer nur auf der Ersatzbank Platz nehmen. Seine einzigen 22 Einsatzminuten der bisherigen Saison sammelte er Ende September in der 2. Cup-Runde gegen den Drittligisten SC Wiener Viktoria. Dazu kommen fünf Spiele in der zweiten Liga für RB-Partnerklub Liefering.

Trainingslager mit Zweitligist

Von Beobachtern des Klubs ist zu hören, dass die sportliche Führung inzwischen starke Zweifel daran hat, dass Okoh sein unbestrittenes Potenzial doch noch irgendwann ausschöpfen kann. Weil er aufgrund seines Kurzeinsatzes im Cup in dieser Saison bereits für zwei Klubs auf dem Platz stand, ist ein Abgang aus Österreich aber frühestens im Sommer möglich.

Bei Salzburg selbst heisst es, der Verteidiger soll nach seinen vielen Verletzungen in der Rückrunde weiter Spielpraxis bei Liefering sammeln. Mit dem Zweitligisten weilt Okoh aktuell im Trainingslager in Spanien. Und ist dort am 22. Januar tatsächlich auf Real Madrid getroffen. Allerdings nicht in der Champions League, sondern in einem Testspiel gegen die U19 der Madrilenen.