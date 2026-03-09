DE
FR
Abonnieren

Haarpflege dominiert
Nati-Hoffnung Sascha Britschgi zeigt sein Necessaire

Nati-Hoffnung Sascha Britschgi macht aktuell in Parma auf sich aufmerksam. Beim Besuch in Italien zeigt er uns, was er täglich in seinem Necessaire dabei hat.
Publiziert: 19:55 Uhr
Kommentieren
Fussball aktuell
In diesem Artikel erwähnt
AC Parma
AC Parma
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen