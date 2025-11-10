Die Nati-Stars rücken für den letzten Zusammenzug des Jahres in Lausanne ein. Die Mission ist klar: Gegen Schweden und spätestens im Kosovo wollen sie sich das Ticket für die WM im nächsten Sommer in Nordamerika sichern.

1/23 Gekleidet wie ein Rockstar: Innenverteidiger Manuel Akanji rückt am Montag ins Nati-Camp vor den beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und den Kosovo ein. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Nati-Stars treffen in Lausanne ein für WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden

Ricardo Rodriguez trotz muskulärer Probleme pünktlich beim Team eingetroffen

Schweiz führt Gruppe mit 10 Punkten aus 4 Spielen und 9:0 Toren an

Das Ziel ist klar: Mit einem Heimsieg gegen Schweden am Samstag in Genf kann sich die Nati so gut wie sicher für die WM im nächsten Sommer qualifizieren. Dementsprechend gut gelaunt rücken die Nati-Stars am Montagmittag im Hotel Royal Savoy in Lausanne ein.

Als Erste treffen kurz vor halb zwölf Silvan Widmer (32) und Dan Ndoye (25) ein, die am Sonntag mit ihren Teams noch im Einsatz standen. Als einer der Letzten wird Inter-Verteidiger Manuel Akanji (30) vorgefahren, der mit langem Mantel und Sonnenbrille gut und gerne auch als Rockstar durchgehen würde. Wie die meisten seiner Kollegen nimmt er sich kurz Zeit, um einige Selfie- und Autogrammwünsche zu erfüllen, ehe er in der Hotel-Lobby seine Teamkollegen und den Staff begrüsst.

Pünktlich erscheint auch Ricardo Rodriguez (33), der am Wochenende auf die Partie mit Betis Sevilla wegen muskulärer Probleme verzichtete. Der Einsatz des 133-fachen Internationalen am Samstag im Stade de Genève sollte aber nicht gefährdet sein. Spätestens im Lauf der Woche sollte der Linksverteidiger ins Mannschaftstraining einsteigen.

Für die Nati ist es der letzte Zusammenzug des Jahres. Ihre WM-Quali-Gruppe führt sie nach zehn Punkten aus den ersten vier Spielen und einem Torverhältnis von 9:0 souverän an. Mit einem Sieg gegen Schweden kann sich die Schweiz das WM-Ticket praktisch sichern, da sie im Vergleich mit dem einzig verbliebenen Konkurrenten Kosovo, der in Slowenien antritt, das klar bessere Torverhältnis hat. Zum Abschluss der Quali trifft die Schweiz dann am Dienstag in Pristina gegen Kosovo an.