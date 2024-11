1/29 In diesem Moment ist es passiert: Aleksa Terzic (r.) trifft zum 1:1 und besiegelt den Abstieg der Nati in die Liga B der Nations League. Foto: TOTO MARTI

Gregor Kobel (zu SRF)

«Wir mussten aufs zweite Tor gehen und aufmachen. Schade, dass sie mit dem Konter ein solches Tor schiessen und unseren Wind rausnehmen. Bis dort haben wirs sehr, sehr gut gemacht, super mutig gespielt und hinten gut verteidigt. Wir haben viele Chancen herausgespielt. Am Ende müssen wir aber Killer sein und diese Chancen auch nutzen. Noch abgeklärter und kälter vor dem Tor werden, dann siehts anders aus. (…) Es war ein gutes Spiel mit viel Emotionen und Leben. Jetzt ist erstmal die Riesen-Enttäuschung da.»

0:22 Nati vor Rückstand bewahrt: Kobel pariert Mitrovic-Penalty mit dem Fuss

Remo Freuler (zu SRF)

«Es widerspiegelt die ganze Kampagne. Es war nicht unser Ziel, abzusteigen. Wir sind sehr enttäuscht. Wir hatten das Momentum auf unserer Seite, um das 2:0 zu machen. Das hätte uns gegen Spanien geholfen. Wir haben dann zu viel riskiert und dann das Tor noch bekommen. Das ist sehr ärgerlich. Wir wären mit vier Punkten noch dabei gewesen und hätten in Spanien noch etwas reissen können. Doch das haben wir verspielt. Wir hätten etwas cleverer sein müssen, und das 1:0 nach Hause bringen sollen. Wir wollen wieder gewinnen und haben heute eigentlich gut gespielt. Die defensive Leistung hat weitestgehend gestimmt. Das müssen wir aus dieser Kampagne ziehen: Dass jeder von vorne bis hinten defensiv gut arbeitet.»

Noah Okafor (zu SRF)

«Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Es hat nur das Tor gefehlt. Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen, müssen nun weiterarbeiten und es im nächsten Spiel besser machen.»

Zu seinem Fast-Tor: «Ich war ein Schritt zu weit vorne, mit etwas mehr Glück geht er rein. Am Ende ist es ein unverdientes Unentschieden. Der Abstieg ist nicht unverdient. Wenn wir die Tore gemacht hätten, hätten wir gewonnen.»

Zu seinem Denkzettel: «Für mich ist es immer schön, für das eigene Land zu spielen. Das, was war, ist vorbei. Es hat mich etwas getroffen, jeder spielt gerne für sein eigenes Land. Wir hatten gute Gespräche und jetzt schaue ich nach vorne.»

0:35 Ausgerechnet der Torschütze: Terzic kriegt nach hartem Foul gegen Amdouni nur Gelb

Murat Yakin (zu SRF)

«Ich habe gemischte Gefühle. Einerseits freut es mich, was wir auf den Platz gebracht haben. Wir haben uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen – leider hat einfach das zweite Tor gefehlt. Wenn die Serben gefährlich werden, dann über Konter oder Standards. Am Schluss hat etwas die Erfahrung gefehlt. Wir haben das 2:0 schnell gesucht, auch wenn wir noch genug Zeit gehabt hätten. Aber wir haben zuvor unsere Chancen vergeben. Wir wollten die Euphorie aus dem 1:0 mitnehmen. Das kann man uns aber auch nicht übel nehmen. Wenn man im Flow ist, will man das zweite Tor erzwingen, da vergisst man dann mal die Verteidigung. Klar sind die Spieler enttäuscht, aber wir können zufrieden sein mit der Leistung.»

Zu Amdouni: «Zeki hat eine unglaubliche Nati-Quote, vor allem wenn man die zwei aberkannten Tore dazuzählen könnte. Er arbeitet, er hat eine tolle Position, in der er das Aufbauspiel mitgestalten kann. Er macht seine Aufgaben. Ich würde mir aber wünschen, dass auch andere die Tore erzielen würden.»

Zum Abstieg: «Als Sportler erlebt man das nicht gerne. Wir hatten starke Gegner und hatten das Glück nicht auf unserer Seite. Das müssen wir nicht nochmals ausrollen. Wir hatten es heute in den einzigen Händen und so sind wir heute auch aufgetreten. Wir haben ein gutes Gesicht gezeigt. Wir hatten viele Absenzen, aber die Neuen haben sich gezeigt. Amenda hat einen hervorragenden Job gemacht. Wir hätten den Abstieg verhindern können, aber es ist nun so. Wir werden mit neuen Spielern versuchen, in der Nations League wieder vorne mitspielen zu können.»

Zum Spanien-Spiel: «Wir müssens chauen, wer sich heute gut erholt. Es gibt eine lange Reise. Es geht ja um nichts mehr, da bekommt der eine oder andere Spieler vielleicht noch seine Chance. Dann geht es darum, uns auf die WM-Quali vorzubereiten und im Topf 1 zu bleiben. Das zählt nun für uns.»