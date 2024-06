Triumph, Drama, Glückseligkeit und Trauer: Schweizer Sportstars erzählen exklusiv für Blick+ vom wichtigsten Tag ihrer Karriere. Es sind persönliche Worte über eindrückliche Momente, die Schweizer Sportfans niemals vergessen können. In unserer mehrteiligen Doku-Reihe «Der Tag» erlebst du diese Ereignisse aus der Sicht der Sportler noch einmal mit – Minute für Minute, Stunde für Stunde.

Ex-Nati-Star Georges Bregy hat auch heute noch Tränen in den Augen, wenn er sieht, wie er sich am 18. Juni 1994 im Silverdome-Stadion in Detroit den Fussball zurechtlegte, anlief, schoss und schliesslich versenkte. Es war ein historisches Tor: das erste einer Schweizer Fussballmannschaft an Weltmeisterschaften seit 28 Jahren.

Redaktion: Daniel Leu

Produktion: Raphael Drobi/Paolo Moretti (Off Pitch Vision)

Leitung: Steffi Buchli