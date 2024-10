Nati-Boss Tami will dem Fussball erhalten bleiben

Rücktritt per Ende 2026

Bleibt noch gut zwei Jahre im Amt: Nati-Direktor Tami. Foto: TOTO MARTI

Per Ende 2026 sucht der Fussballverband einen Nachfolger für Pierluigi Tami als Nati-Direktor. Dann wird der Tessiner, der seit 2019 im Amt ist, pensioniert. «Es ist jetzt einer guter Moment, für einen Nachfolger Platz zu machen und dies frühzeitig zu kommunizieren», sagt Tami im Rahmen der Nati-Pressekonferenz am Montag in St. Gallen.

Tami weiss bereits, wie seine Zeit nach der Nati aussehen wird: «Fussball ist seit 40 Jahren mein Leben – ob als Spieler, Trainer oder Funktionär. Ich will dieses Fachwissen weitergeben. Wie genau, werde ich erst später verraten.» So viel ist sicher: Tami wird dem Fussball erhalten bleiben.

