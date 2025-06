Die erste Test-Partie in den USA gegen Mexiko endet für die Nati mit einem Erfolgserlebnis. Das Resultat sorgt für viele zufriedene Gesichter bei den Schweizern.

1/6 Breel Embolo sorgt für die 1:0-Führung gegen Mexiko. Foto: Toto Marti

Andrea Cattani Redaktor Sport

Auf und neben dem Platz geht es in Salt Lake City beim Test-Match zwischen der Nati und Mexiko wild zu und her. Die Schweizer erzielen vier Tore, haben dabei aber auch tüchtiges Schiri-Glück. Für Aufsehen sorgt auch Yakins Entscheidung, Ardon Jashari wieder nicht von Beginn weg zu bringen. Der junge Spielmacher darf erst für die zweiten 45 Minuten ran – allerdings wieder nicht zusammen mit Granit Xhaka. Der Nati-Captain hat nach 45 Minuten Feierabend.

Und dann war da auch noch Fabian Rieder. Die Nati gewinnt den ersten Test in den USA am Ende mit 4:2, wobei Rieder mit seinem ersten Treffer in der Nationalmannschaft für den Schlusspunkt zuständig ist.

Hier kommen die Stimmen zum Sieg gegen Mexiko gegenüber SRF:

Fabian Rieder: «Ich persönlich hatte ein schwieriges Jahr. Aber ich habe nicht aufgegeben und heute hat sich das ausbezahlt. Wir haben aber auch im Team eine gute Stimmung und das hat man jetzt wieder gesehen. Mein erstes Nati-Tor jetzt gegen Mexiko war sicher etwas glücklich, aber das muss man sich auch erarbeiten.

Murat Yakin: «Fabian Rieder hat so trainiert wie er heute gespielt hat – nämlich sehr gut. Mexiko hat uns gefordert, aber wir konnten in den richtigen Momenten Tore schiessen. Die Bedingungen mit dem trockenen Platz haben uns und unserem Spiel nicht geholfen, aber man hat trotzdem gesehen, dass wir spielen wollten und die Leistung dennoch gut war. Ob Jashari und Xhaka auch mal zusammen auflaufen, werden wir situativ beurteilen.

Ardon Jashari: «Granit ist vom Spielertyp her anders als ich, aber ich habe versucht, die Partie in der zweiten Halbzeit auf meine Weise zu lenken. Klar würde ich gerne mal mit ihm zusammen auflaufen, aber das entscheidet der Trainer. Ich fühle mich jetzt aber sicher viel integrierter in die Mannschaft.»

Breel Embolo: «Wir haben gezeigt, dass wir nicht zum Zuschauen gekommen sind. Die Messlatte ist jetzt hoch. Wir haben nicht nur einen Sieg geholt, wichtig war auch die Art und Weise. Bei meinem Tor habe ich auf die Bewegung des Verteidigers spekuliert. Ich bin froh, hat er dann auch wirklich noch ein paar Schritte gemacht.»

1/35 Mit 4:2 schlägt die Nati Mexiko. Foto: TOTO MARTI