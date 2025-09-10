DE
U21: Vogt trifft auch für die Nati
Beim U21-Sieg gegen Estland
Alessandro Vogt trifft auch in der Nati auf Anhieb
Alessandro Vogt (20) macht im Nati-Dress dort weiter, wo er mit dem FCSG aufgehört hat. Beim Sieg gegen Estland erzielt der Espen-Stürmer ein Tor beim Debüt.
Publiziert: 00:06 Uhr
