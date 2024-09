1/5 Mit der 1:2-Niederlage gegen Albanien hat die Nati nicht gerechnet.

Lucas Werder Reporter Fussball

«Das darf uns nicht noch einmal passieren», sagt Ardon Jashari (22) vor dem EM-Quali-Spiel der U21-Nati gegen Montenegro. Vier Tage nach dem 1:2-Ausrutscher gegen Albanien muss für die Schweiz in Podgorica ein Sieg her, um die Teilnahme am Turnier 2025 weiter in den eigenen Händen zu haben.

«Wir hatten zwar mehr Chancen. Aber es war keine gute Leistung. Es hat an allem gefehlt», blickt Jashari noch einmal auf die überraschende Niederlage gegen Albanien zurück. Durch die Pleite ist das Team von Sascha Stauch in der Tabelle zwei Punkte hinter den neuen Leader Rumänien zurückgefallen. Zeitgleich hat Finnland bis auf einen Punkt zur Nati aufgeschlossen.

«Machen uns selber Druck»

In den letzten drei Spielen sollen darum drei Siege her. Weil am Dienstag Finnland und Rumänien im Direktduell aufeinandertreffen und es die Nati im Oktober zum Quali-Abschluss auch noch mit beiden Kontrahenten zu tun bekommt, sind der Gruppensieg und das direkte EM-Ticket zwar noch immer in Griffweite. Der Druck ist nach der ersten Pleite der laufenden Quali aber noch einmal etwas grösser geworden.

«Den Druck machen wir uns aber selber. Die Jungs wollen unbedingt an die EM», erklärt Trainer Stauch. Angst, dass sein Team diesem nicht standhält, hat der Deutsche aber keinen. Auch, weil man die Niederlage gegen Albanien schnell aufgearbeitet habe.

Optimal ist die Vorbereitung auf das Spiel gegen Montenegro am Dienstagabend (19.30 Uhr) aber trotzdem nicht verlaufen. Aufgrund des starken Regens in Podgorica konnte am Montag kein Abschlusstraining durchgeführt werden.