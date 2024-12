14:02 Uhr

Yakin verwechselt Slowenien mit Slowakei

Nati-Trainer Murat Yakin sieht die Schweiz in der Hammergruppe für die WM-Qualifikation als Favoriten. Zudem hat man noch einiges gutzumachen, wie der 50-Jährige nach der Auslosung gegenüber den Schweizer Journalisten verrät. «Gegen Schweden sind wir 2018 an der WM in Russland ausgeschieden, gegen den Kosovo haben wir in drei Spielen noch nicht gewonnen.»

Murat Yakin glaubt, dass die Schweiz in der WM-Qualifikationsgruppe Favorit ist. Foto: keystone-sda.ch

Bei zwei Gegnern ist man bei der Nati also sattelfest. Beim dritten Gegner Slowenien muss man bis zum Start der Quali nochmals über die Bücher. «Slowenien hat an der EM gut gespielt, wir hatten uns schliesslich für das Viertelfinal vorbereitet neben England», erklärt Yakin. Doch: Das war die Slowakei, die gegen England im Achtelfinal gespielt hatte. Slowenien schlug sich stark gegen Portugal und verlor erst im Penaltyschiessen gegen Cristiano Ronaldo und Co.