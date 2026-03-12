DE
FR
Abonnieren

Antwort auf klare Niederlage
Schweizer U16-Nati verliert und gewinnt gegen Spanien

Nach einer herben 2:6-Niederlage am Dienstag gegen Spanien zeigt die Schweizer U16-Nati in Albir (Es) am Donnerstag Charakter: Mit einem 2:0-Sieg gelingt die Revanche.
Publiziert: vor 9 Minuten
Kommentieren
Die Schweizer U16-Nati hat ein Spiel gegen Spanien verloren und eines gewonnen.
Foto: SFV
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Die Schweizer U16-Nati hat im Rahmen eines Zusammenzugs in Albir (Es) zwei Testspiele gegen Spanien bestritten. Dabei verlor das Team von Trainer Francesco Gabriele die erste Partie am Dienstag mit 2:6, konnte dafür die zweiten 90 Minuten am Donnerstag mit 2:0 gewinnen.

Bereits nach einer Minute sind die Schweizer im ersten Spiel ins Hintertreffen geraten – nach 33 Minuten ist es bereits 4:0 für die Gastgeber gestanden. Kurz vor der Pause verkürzte FCZ-Junior Raphaël Coulibaly. Und weil Andrea Riva (Lugano) in der 66. Minute den zweiten Schweizer geschossen hat, ist das Spiel noch einmal spannend geworden. Zur famosen Aufholjagd hat es allerdings nicht gereicht, viel mehr haben die Spanier in der Schlussviertelstunde noch zwei weitere Tore erzielen können. 

«Das Ergebnis war deutlich, es spiegelte die Leistung auf dem Platz aber nicht. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir einige naive Fehler gemacht, die wir teuer bezahlt haben. Trotzdem hat die Mannschaft versucht zu spielen, organisiert zu bleiben und unsere Spielideen umzusetzen», fasst Trainer Gabriele in einer Mitteilung des SFV die Partie zusammen.

Leistungssteigerung im zweiten Spiel

Die U16-Nati zeigt in der zweiten Partie ein ganz anderes Gesicht. Gegen die favorisierten Spanier, die vor zwei Wochen am Development-Turnier bereits drei Spiele bestritten haben und im Spielrhythmus sind, steigern sich die Schweizer deutlich. Ein Eigentor in der 53. Minute hat die Schweiz auf die Siegerstrasse gebracht, ehe Luzerns Kaan Arslan mit dem 2:0 den Deckel drauf gemacht hat.

Für Gabriele ist es ein voller Erfolg: «Das Erfreulichste – neben dem Ergebnis – war die Entwicklung, die man auf dem Platz sehen konnte: eine gut organisierte Mannschaft, defensiv stabil, bereit zu leiden, wenn es nötig war, und gleichzeitig in der Lage, einen proaktiven Fussball zu spielen und Chancen zu kreieren.»

Bereits Ende April geht es für die U16-Nati weiter. Dann trifft sie im Development-Turnier in Serbien auf den Gastgeber, Belarus und den Kongo.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen