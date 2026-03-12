Schweizer U16-Nati verliert und gewinnt gegen Spanien

Nach einer herben 2:6-Niederlage am Dienstag gegen Spanien zeigt die Schweizer U16-Nati in Albir (Es) am Donnerstag Charakter: Mit einem 2:0-Sieg gelingt die Revanche.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Die Schweizer U16-Nati hat im Rahmen eines Zusammenzugs in Albir (Es) zwei Testspiele gegen Spanien bestritten. Dabei verlor das Team von Trainer Francesco Gabriele die erste Partie am Dienstag mit 2:6, konnte dafür die zweiten 90 Minuten am Donnerstag mit 2:0 gewinnen.

Bereits nach einer Minute sind die Schweizer im ersten Spiel ins Hintertreffen geraten – nach 33 Minuten ist es bereits 4:0 für die Gastgeber gestanden. Kurz vor der Pause verkürzte FCZ-Junior Raphaël Coulibaly. Und weil Andrea Riva (Lugano) in der 66. Minute den zweiten Schweizer geschossen hat, ist das Spiel noch einmal spannend geworden. Zur famosen Aufholjagd hat es allerdings nicht gereicht, viel mehr haben die Spanier in der Schlussviertelstunde noch zwei weitere Tore erzielen können.

«Das Ergebnis war deutlich, es spiegelte die Leistung auf dem Platz aber nicht. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir einige naive Fehler gemacht, die wir teuer bezahlt haben. Trotzdem hat die Mannschaft versucht zu spielen, organisiert zu bleiben und unsere Spielideen umzusetzen», fasst Trainer Gabriele in einer Mitteilung des SFV die Partie zusammen.

Leistungssteigerung im zweiten Spiel

Die U16-Nati zeigt in der zweiten Partie ein ganz anderes Gesicht. Gegen die favorisierten Spanier, die vor zwei Wochen am Development-Turnier bereits drei Spiele bestritten haben und im Spielrhythmus sind, steigern sich die Schweizer deutlich. Ein Eigentor in der 53. Minute hat die Schweiz auf die Siegerstrasse gebracht, ehe Luzerns Kaan Arslan mit dem 2:0 den Deckel drauf gemacht hat.

Für Gabriele ist es ein voller Erfolg: «Das Erfreulichste – neben dem Ergebnis – war die Entwicklung, die man auf dem Platz sehen konnte: eine gut organisierte Mannschaft, defensiv stabil, bereit zu leiden, wenn es nötig war, und gleichzeitig in der Lage, einen proaktiven Fussball zu spielen und Chancen zu kreieren.»

Bereits Ende April geht es für die U16-Nati weiter. Dann trifft sie im Development-Turnier in Serbien auf den Gastgeber, Belarus und den Kongo.

Folge der Nati und verpasse nichts mehr Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Hier gibts mehr Infos