Alle fiebern mit U17-Star Llukes erhält Unterstützung von zu Hause

Vor dem Viertelfinal an der WM in Katar erhält U17-Talent Adrien Llukes Unterstützung aus der Heimat. Familie und Freunde schicken ihm eine Fanbotschaft nach Doha.

Publiziert: 00:00 Uhr