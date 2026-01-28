DE
Nachfolger von Toppmöller
Frankfurt holt früheren ManCity- und Liverpool-Profi als Trainer

Albert Riera wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der Spanier coacht aktuell in Slowenien und kickte in seiner Spielerlaufbahn für mehrere europäische Topklubs.
Publiziert: 17:21 Uhr
Albert Riera wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt.
Foto: IMAGO/Inpho Photography
Julian SigristRedaktor Sport

Das Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Tottenham sowie das Bundesliga-Duell gegen Bayer Leverkusen am Sonntag werden wohl die beiden letzten Partien von Dennis Schmitt (32) als Interimstrainer von Eintracht Frankfurt sein. Wie die «Sportbild» berichtet, haben die Adler nämlich einen Nachfolger für den vor rund eineinhalb Wochen entlassenen Dino Toppmöller (45) gefunden.

Demnach wird Albert Riera (43) ab kommender Woche neuer Trainer von Frankfurt. Der Spanier steht aktuell beim slowenischen Tabellenführer NK Celje unter Vertrag und soll dort am Sonntag beim Topspiel gegen NK Maribor noch ein letztes Mal auf der Bank sitzen, bevor er sich der Eintracht anschliesst und einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. Für die Dienste von Riera überweisen die Adler demnach rund 1,3 Millionen Euro nach Celje.

In Frankfurt soll der 43-Jährige den aktuellen Abwärtstrend stoppen. Von den letzten elf Partien gewann die Eintracht nur eine und offenbarte vor allem in der Defensive immer wieder Schwächen. Für Riera ist das die zweifelsohne grösste Adresse in seiner bisherigen Trainerlaufbahn – als Spieler hingegen lief er unter anderem für Manchester City, Liverpool und Galatasaray Istanbul auf. Dazu absolvierte er 16 Partien für die spanische Nationalmannschaft.

