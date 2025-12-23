Ayman El Wafi wechselt per Ende Saison vom FC Lugano zurück nach Marokko. Der Verteidiger schliesst sich Wydad Casablanca an.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Verteidiger Ayman El Wafi verlässt den FC Lugano am Jahresende. Der 21-jährige Marokkaner schliesst sich Wydad Casablanca an, dem derzeitigen Leader in Marokkos höchster Liga.

El Wafi hat im Sommer vor zwei Jahren aus der Nachwuchs-Abteilung von Hellas Verona ins Tessin gewechselt. Das regelmässig für die marokkanischen Junioren-Auswahlen aufgebotene Talent bestritt für Lugano 62 Spiele.

