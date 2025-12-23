DE
Nach zweieinhalb Jahren
Luganos El Wafi kehrt in die Heimat zurück

Ayman El Wafi wechselt per Ende Saison vom FC Lugano zurück nach Marokko. Der Verteidiger schliesst sich Wydad Casablanca an.
Publiziert: 12:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Ayman El Wafi verlässt den FC Lugano.
Foto: Pius Koller
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Verteidiger Ayman El Wafi verlässt den FC Lugano am Jahresende. Der 21-jährige Marokkaner schliesst sich Wydad Casablanca an, dem derzeitigen Leader in Marokkos höchster Liga.

El Wafi hat im Sommer vor zwei Jahren aus der Nachwuchs-Abteilung von Hellas Verona ins Tessin gewechselt. Das regelmässig für die marokkanischen Junioren-Auswahlen aufgebotene Talent bestritt für Lugano 62 Spiele.

